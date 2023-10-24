Piloto morre em queda de avião agrícola em Ponta Porã

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O piloto Laurentino Zamberlan morreu em decorrência da queda de avião agrícola, na manhã desta terça-feira (24), em uma plantação de soja na área rural de Ponta Porã, município localizado a 310 quilômetros de Campo Grande, próximo da fronteira paraguaia. O piloto morava em Dourados.

Conforme apurado pela reportagem, Polícia Civil, Perícia e Corpo de Bombeiros estavam a caminho do local para retirar a vítima das ferragens e apurar as causas do acidente. Natural do Rio Grande do Sul, Laurentino deixa mulher e dois filhos.

Ao Correio do Estado, a Polícia Civil afirmou que "pelo que foi apurado até o momento, a aeronave não conseguiu levantar voo e entrou pela plantação de arroz. Como a plantação é alagada em um certo ponto a lama travou a roda e ele capotou. O piloto bateu com a cabeça na lama e ficou preso e foi à óbito. O local de crime foi feito pela Delegacia de Ponta Porã, mas o caso será investigado pelo DRACCO".

Em publicação nas redes sociais, a Uniagro Aviação Agrícola afirmou que as causas do acidente são desconhecidas e que os órgãos competentes irão investigá-las. A empresa tem sede em Dourados.

"A Uniagro Aviação Agrícola LTDA comunica que uma de suas aeronaves sofreu um acidente na manhã de hoje. A situação foi comunicada aos órgãos competentes e ao centro de investigações e os procedimentos de emergência já foram providenciados. As causas do acidente são desconhecidas e somente após a investigação do órgão competente será possível conhecê-las", afirmou a empresa, por meio de nota divulgada nas redes sociais.

Chovia na hora do acidente e de acordo com as informações iniciais, a queda ocorreu logo após a decolagem.

De acordo com o meteorologista Natálio Abrahão, precipitação de 8,2 milímetros e ventos de 45 km/h foram registrados na manhã desta terça-feira (24) em Ponta Porã. Em Dourados, porém, a chuva foi mais forte, com 45 milímetros durante a manhã.

(Reportagem editada às 08:10, de 25 de outubro, para acréscimo de informações)