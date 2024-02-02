Sistema e painel de R$ 2,7 milhões entram em funcionamento na Câmara

Visual Sistemas Eletrônicos LTDA., responsável pela implantação do sistema deve prestar, por 12 meses, uma série de serviços que incluem até mesmo o treinamento operacional - Marcelo Victor/ Correio do Estado

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Abertos os trabalhos legislativos da Câmara Municipal de Campo Grande na manhã desta sexta-feira (02), tanto os vereadores quanto a população campo-grandense pôde observar em funcionamento o novo painel e sistema, que custaram R$ 2,7 milhões da Casa de Leis.

Sobre a colocação do telão de LED e 29 terminais de votação com microfone, o presidente da Câmara, Carlos Augusto Borges, destacou a necessidade de acompanharem "a modernidade e o futuro". Para ele, esse novo sistema irá otimizar o trabalho dos parlamentares.

Também o terceiro secretário da Casa, Ronilço Guerreiro, conta que ministrou discursos em outros municípios do Estado e algumas cidades do Brasil - enquanto palestrante - e destaca a presença de sistemas semelhantes de painéis eletrônicos nesses lugares, além do peso deles na execução dos trabalhos.

"Como secretário, às vezes, na votação preciso estar chamando cada vereador. Acho que esse painel eletrônico digital é importante nesse lance de provocar rapidez e agilidade na Câmara, isso que é importante", disse.

Elogiando a parte estética do painel, descrito pelo vereador como "lindo", Ronilço pontua que a Câmara Municipal merecia um espaço como esse, que deve ser benéfico não só para os parlamentares, mas também para toda a população, segundo o vereador.

"Eu achei isso fantástico, vai agilizar principalmente as votações e poder usar lá esse painel temático também, conforme os meses, como foi janeiro branco agora de saúde mental", completa ele.

Histórico

Única interessada no pregão, a Visual Sistemas Eletrônicos LTDA., ficou responsável pela implantação do sistema de automatização dos trabalhos da Casa de Leis, por cerca de R$ 2,7 milhões. Pelo período de 12 meses, além dos painéis, a empresa deve prestar uma série de serviços que incluem até mesmo o treinamento operacional in loco para a equipe da Câmara e vereadores

Vale lembrar inclusive que a Visual é uma "velha conhecida" não só dos plenários locais, e o próprio Ronilço pode ter se deparado com o serviço da mesma, já que ela está presente também no Senado Federal e em diversas Câmaras Municipais e Assembleias Legislativas do território brasileiro, como nos Estados de:

Minas Gerais,

Rio de Janeiro,

Espírito Santo,

Bahia,

Ceará,

Goiás,

Mato Grosso do Sul,

Sergipe,

Pernambuco,

Paraíba,

Tocantins,

Roraima,

Alagoas,

Rio Grande do Norte e

Maranhão.

Na Câmara, entre os itens que compõem a contratação com a Casa de Leis, cada um possui valor e descrição distintas, como exemplo do treinamento da equipe interna custando R$ 9.444, e dos vereadores R$ 14.912,00 para treinamento junto ao sistema.

Ainda em 2018, a visual chegava até a Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, implantando também um sistema integrado de gestão dos trabalhos. Nessa ocasião, houve instalação de terminais biométricos de votação e presença e colocação de um painel eletrônico, substituído cerca de cinco anos depois, em setembro de 2023.

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