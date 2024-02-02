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Operação Roraima

Tropas de MS entregam blindados que irão proteger a fronteira em Roraima

A partir de então a carga fica sob responsabilidade do Comando Militar da Amazônia até Boa Vista em Roraima

Laura Brasil

02/02/2024 - 15h45
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Blindados que saíram de Mato Grosso do Sul irão compor um novo regimento de Cavalaria Mecanizada, foram entregues na primeira fase da operação. Foram seis dias de deslocamento, o que corresponde a 2.200km saindo de Campo Grande, passaram por Mato Grosso e Rondônia.

O transporte estratégico da 1ª Fase da Operação Roraima teve início no dia 13 de dezembro em Cascavel (PR), que deslocou 14 blindados Guaicurus com destino a Campo Grande. No dia 6 de janeiro, a 4º Brigada de Cavalaria Mecanizada em Dourados enviou  6 Cascavéis e 8 Guaranis que completaram o comboio militar. 

No dia 20 de janeiro o Comando Militar do Oeste (CMO) concluiu a primeira etapa, quando chegou em Porto Velho (RO), que consistia no deslocamento estratégico dos blindados. O 9º Grupamento Logístico planejou a operação, comandada pelo 18º Batalhão de Transporte do Exército (BTrnp) responsáveis pela condução do Destacamento Logístico Guaicurus. 

A partir de então a carga fica sob responsabilidade do Comando Militar da Amazônia (CMA) até o destino final em Boa Vista (RR).

Divulgação CMODivulgação CMO

Operação Roraima

Divulgação CMA

A chegada das 50 viaturas na última terça-feira, 30, foi acompanhada pelo comandante do exército, general Tomás Miguel Miné Ribeiro Paiva, no Centro de Embarcações do Comando Militar da Amazônia. O reforço faz parte da estratégia logística do exército para reforçar a fronteira em Roraima.

A logística envolveu uma mobilização de unidades do sul ao norte do país com equipamentos militares saíram de Campo Grande (MS) e seguem para a região amazônica. A carga chegou por comboio fluvial ao Centro de Embarcações e possui:  

"14 Viaturas Blindadas Multitarefa (VBMT) 4×4 Guaicurus, todas equipadas com sistemas de armas remotamente controlados, meios optrônicos de visão termal e módulos de comando e controle, além de oito Viaturas Blindadas de Transporte de Pessoal Médio sobre Rodas (VBTP-MR) Guarani, seis Viaturas Blindadas de Reconhecimento Média Sobre Rodas (VBR-MSR) EE-9 Cascavel, e outras viaturas administrativas".

Segunda fase

Enquanto os militares de Mato Grosso do Sul retornam, o esquadrão de Cavalaria Mecanizada no comando do  12ª Região Militar segue em embarcações do Comando Militar da Amazônia (CECMA), com destino a Manaus (AM). Um percurso estimado de oito dias até serem levados ao destino final em Boa Vista (RR) onde irão compor o 18º Regimento de Cavalaria Mecanizado.

A formação do 18º Regimento de Cavalaria Mecanizado vem para substituir o 12º Esquadrão de Cavalaria Mecanizado. A reorganização da unidade está prevista para ser concluída em 2025. A partir de então o regimento contará com três esquadrões e um efetivo de 600 militares. 


Onde serão integradas ao 18º Regimento de Cavalaria Mecanizado – unidade que substituirá o 12º Esquadrão de Cavalaria Mecanizado. Após a transformação completa da unidade, prevista para 2025, o Regimento passará a ter três esquadrões e um efetivo de cerca de 600 militares.

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