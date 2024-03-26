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Mapa da Desigualdade

Campo Grande está em 10° lugar entre capitais com menor índice de desigualdade social

Dados de pesquisa indicam que a Capital sul-matogrossense possui o menor índice de pessoas vivendo em Favelas, com apenas 1,4%

Laura Brasil

26/03/2024 - 18h13
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Segundo pesquisa que avaliou indicadores sociais, Campo Grande está entre as dez capitais do país com o menor indicador de desigualdade social. O destaque fica por conta do menor índice de pessoas vivendo em favelas e a baixa taxa de desocupados. 

O levantamento realizado pelo Instituto Cidades Sustentáveis (ICS), com o nome Mapa das Desigualdades Entre as Capitais brasileiras, traçou um comparativo entre as 26  capitais do país. O resultado foi divulgado nesta terça-feira (26).

No ranking de desigualdade social, o recorte da região Centro-Oeste coloca Campo Grande em terceiro lugar, atrás de Cuiabá (MT) e Goiânia (GO). A nível de Brasil ocupa a décima posição.

Veja as cidades com melhores índices:

1. Curitiba

2. Florianópolis

3. Belo Horizonte

4. Palmas

5. São Paulo

6. Vitória

7. Cuiabá

8. Porto Alegre

9. Goiânia

10. Campo Grande

Outro ponto a se destacar é a questão habitacional, a Cidade Morena possui apenas 1,4% de pessoas vivendo em favelas, enquanto que Belém (PA) lidera esse indicador com 55%. Com relação ao índice de desocupação ou desempregados, o resultado é positivo, indicando apenas 3,4%.

Piores índices de desocupação

  • Salvador (BA) 16,7%
  • Recice (PE) 15%
  • Manaus (AM) 12,8%

A Capital sul-matogrossense também se destaca com 100% da população com acesso à água potável, da mesma forma o tratamento do esgoto. Veja o mapa:

Mapa da Desigualdade entre as Capitais do Brasil

O Mapa da Desigualdade entre as Capitais do Brasil foi inspirado no Mapa da Desigualdade de São Paulo, publicado há mais de dez anos pelo Instituto Cidades Sustentáveis (ICS) e a Rede Nossa São Paulo.

A pesquisa traçou quarenta indicadores nos âmbitos de saúde, assistência social, violência, meio ambiente e direitos humanos. 

"O Programa Cidades Sustentáveis (PCS) tem o objetivo de mobilizar, sensibilizar e comprometer os governos municipais para a redução da desigualdade, a melhoria da qualidade de vida e o enfrentamento dasmudanças climáticas em nível local", aponta a pesquisa. 

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