Campo Grande está em 10° lugar entre capitais com menor índice de desigualdade social

Segundo pesquisa que avaliou indicadores sociais, Campo Grande está entre as dez capitais do país com o menor indicador de desigualdade social. O destaque fica por conta do menor índice de pessoas vivendo em favelas e a baixa taxa de desocupados.
O levantamento realizado pelo Instituto Cidades Sustentáveis (ICS), com o nome Mapa das Desigualdades Entre as Capitais brasileiras, traçou um comparativo entre as 26 capitais do país. O resultado foi divulgado nesta terça-feira (26).
No ranking de desigualdade social, o recorte da região Centro-Oeste coloca Campo Grande em terceiro lugar, atrás de Cuiabá (MT) e Goiânia (GO). A nível de Brasil ocupa a décima posição.
Veja as cidades com melhores índices:
1. Curitiba
2. Florianópolis
3. Belo Horizonte
4. Palmas
5. São Paulo
6. Vitória
7. Cuiabá
8. Porto Alegre
9. Goiânia
10. Campo Grande
Outro ponto a se destacar é a questão habitacional, a Cidade Morena possui apenas 1,4% de pessoas vivendo em favelas, enquanto que Belém (PA) lidera esse indicador com 55%. Com relação ao índice de desocupação ou desempregados, o resultado é positivo, indicando apenas 3,4%.
Piores índices de desocupação
- Salvador (BA) 16,7%
- Recice (PE) 15%
- Manaus (AM) 12,8%
A Capital sul-matogrossense também se destaca com 100% da população com acesso à água potável, da mesma forma o tratamento do esgoto. Veja o mapa:
O Mapa da Desigualdade entre as Capitais do Brasil foi inspirado no Mapa da Desigualdade de São Paulo, publicado há mais de dez anos pelo Instituto Cidades Sustentáveis (ICS) e a Rede Nossa São Paulo.
A pesquisa traçou quarenta indicadores nos âmbitos de saúde, assistência social, violência, meio ambiente e direitos humanos.
"O Programa Cidades Sustentáveis (PCS) tem o objetivo de mobilizar, sensibilizar e comprometer os governos municipais para a redução da desigualdade, a melhoria da qualidade de vida e o enfrentamento dasmudanças climáticas em nível local", aponta a pesquisa.