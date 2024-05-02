Últimas Notícias Cidades Política Economia Correio B Opinião Edição Impressa Esportes

Cidades

Concursos

Dicas finais para o Enem dos Concursos: como se preparar na última semana

Destaques de empresas e órgãos públicos compartilham experiências próprias para inscritos no Concurso Nacional Unificado, que ocorre no domingo (5)

Da Redação

Da Redação

02/05/2024 - 17h00
Nos siga no
O Correio do Estado no Google News
Ícone WhatsApp Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular. Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Às vésperas do Enem dos Concursos, especialistas e servidores públicos experientes oferecem conselhos valiosos aos candidatos. Com 2,1 milhões de inscritos e provas previstas para ocorrer em 228 cidades, a preparação adequada é crucial.

Relaxar e Revisar: Estratégias Recomendadas

Líderes de diversos órgãos públicos aconselham que os candidatos utilizem os últimos dias antes do concurso para relaxar e revisar o conteúdo estudado.

Esta abordagem equilibra bem-estar com a eficácia no estudo, ressaltando a importância de refletir sobre o papel de servir ao público e à administração.

Experiências de Servidores: Estudar com Recursos Limitados

Alguns servidores compartilharam como foi sua preparação em épocas onde o acesso à internet era limitado, dependendo principalmente de livros e apostilas.

Eles lembram que a dedicação e o uso eficiente do tempo livre, como estudar em transportes públicos, foram essenciais para sua aprovação.

Concurso Nacional Unificado (CNU): Detalhes e Oportunidades

O CNU, o maior concurso da história, oferece 6.640 vagas em 21 órgãos públicos.

Elizabeth Hernandes, especialista em políticas públicas e gestão governamental por 23 anos, enfatiza a importância de manter a calma e não se sobrecarregar com a expectativa de aprovação.

Preparação Moderna: Vantagens Atuais

Danilo Marasca Bertazzi, outro especialista, destaca a evolução dos recursos disponíveis para estudo, como podcasts e cursos online, que não estavam disponíveis quando ele se preparava em 2009. A facilidade de acesso à informação é uma vantagem significativa para os candidatos atuais.

Estratégias Específicas para a Última Semana

Recomenda-se que os candidatos diminuam o ritmo de estudos intensivos e se concentrem em revisões leves e atividades relaxantes. A prática de exercícios leves e técnicas de mindfulness podem ajudar a manter a mente clara e focada.

O Papel do Servidor Público

É vital que todos os candidatos considerem o significado de ser um servidor público, que inclui o compromisso de trabalhar pelo bem público e a responsabilidade de oferecer serviços de qualidade à população.

 

Oportunidade de Emprego

Prefeitura abre seleção sem prova com salário de R$ 2,5 mil em Campo Grande

Inscrições gratuitas começam na segunda-feira (9); seleção exige formação em Magistério ou Normal Médio e será feita por análise de títulos.

06/11/2026 19h32

Compartilhar
Prefeitura de Campo Grande abre processo seletivo com salário de R$ 2,5 mil e inscrições gratuitas a partir de segunda-feira (9).

Prefeitura de Campo Grande abre processo seletivo com salário de R$ 2,5 mil e inscrições gratuitas a partir de segunda-feira (9). Foto: Divulgação Prefeitura de Campo Grande

Continue Lendo...

Previdência Social

INSS muda auxílio-doença e dá 10 dias para nova análise em MS

Nova regra já está em vigor e permite que segurados que tiveram o benefício negado pela análise de documentos apresentem novos laudos antes de recorrer

06/11/2026 18h31

Compartilhar
Segurados aguardam atendimento em setor de perícia médica do INSS; novas regras permitem pedir reanálise do auxílio-doença negado em até dez dias.

Segurados aguardam atendimento em setor de perícia médica do INSS; novas regras permitem pedir reanálise do auxílio-doença negado em até dez dias. Foto: Agência Brasil

Continue Lendo...

NEWSLETTER

Fique sempre bem informado com as notícias mais importantes do MS, do Brasil e do mundo.

Fique Ligado

Para evitar que a nossa resposta seja recebida como SPAM, adicione endereço de

e-mail [email protected] na lista de remetentes confiáveis do seu e-mail (whitelist).

MAIS LIDAS

1

A reflexão contida em O Pequeno Príncipe: "As pessoas são solitárias porque constroem muros ao invés de pontes"
Reflexão e Filosofia

/ 19 horas

A reflexão contida em O Pequeno Príncipe: "As pessoas são solitárias porque constroem muros ao invés de pontes"

2

Adeus à árvore de Natal: nova tendência para a deixar sua sala com um visual mais moderno
Tendência

/ 5 dias

Adeus à árvore de Natal: nova tendência para a deixar sua sala com um visual mais moderno

3

Lao Tsé: "Não podemos exigir que os outros sejam como queremos... pois nem nós mesmos somos"
Reflexão e Filosofia

/ 15 horas

Lao Tsé: "Não podemos exigir que os outros sejam como queremos... pois nem nós mesmos somos"

4

Gaeco aponta novo grupo de elite da polícia envolvido com o tráfico de drogas
infiltrados

/ 1 dia

Gaeco aponta novo grupo de elite da polícia envolvido com o tráfico de drogas

5

Resultado da Quina de ontem, concurso 7160, quinta-feira (05/11): veja o rateio
Loterias

/ 1 dia

Resultado da Quina de ontem, concurso 7160, quinta-feira (05/11): veja o rateio

EXCLUSIVO PARA ASSINANTES

ASSINANTES
Pensão por morte: quando o prazo legal pode comprometer a proteção de crianças e adolescentes
Assinantes

/ 1 dia

Pensão por morte: quando o prazo legal pode comprometer a proteção de crianças e adolescentes
Corretor de seguros: a nova lei acionou o cronômetro
Assinantes

/ 2 dias

Corretor de seguros: a nova lei acionou o cronômetro
Meta não é estratégia comercial
Assinantes

/ 4 dias

Meta não é estratégia comercial
Servidor público e aposentadoria: entre a dedicação ao estado e a incerteza sobre o próprio futuro
Assinantes

/ 30/10/2026

Servidor público e aposentadoria: entre a dedicação ao estado e a incerteza sobre o próprio futuro