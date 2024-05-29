Campo Grande registrou sua menor temperatura do ano nesta quarta-feira - Marcelo Victor/Correio do Estado

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A Capital sul-mato-grossense registrou sua menor temperatura do ano nesta quarta-feira (29), quando os termômetros chegaram a marcar 9,5ºC.

Dados do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de Mato Grosso do Sul (Cemtec) mostram ainda que todos os recordes de temperaturas mais baixas de 2024 em Campo Grande foram registrados nesta semana. Confira tabela abaixo.

Ontem os termômetros haviam marcado 10,2ºC, temperatura que era, até então, a mais baixa registrada. No entanto, o recorde não durou nem 24 horas.

Geada e sensação térmica negativa

O recorde de frio não foi apenas em Campo Grande.

Conforme noticiado anteriormente, Mato Grosso do Sul teve sua primeira geada do ano nesta madrugada, e alguns municípios chegaram a registrar sensação térmica de 0ºC, como por exemplo Laguna Carapã, Caarapó e Fátima do Sul.

Em Amambai a sensação térmica foi de -1,7ºC.

Previsão do tempo

A previsão para o feriado e final de semana em Mato Grosso do Sul indica tempo estável, com tempo firme com sol e poucas nuvens.

As temperaturas seguem amenas ao amanhecer, com valores entre 7-12°C, principalmente no centro-sul do MS. Porém, as temperaturas estarão em gradativa elevação podendo atingir valores entre 28-34°C com destaque no domingo (02/06).

Entre quinta-feira (30/05) e domingo (02/06), a previsão indica tempo firme com sol e variação de nebulosidade. Esta situação meteorológica ocorre devido a atuação de um sistema de alta pressão atmosférica que favorece o tempo seco.

Entre quinta (30/05) e sexta-feira (31/05) estão previstas mínimas entre 5-9°C e máximas entre 7-14°C para as regiões sul, sudeste, leste e sudoeste.

Pontualmente podem ocorrer valores abaixo dos 7°C. Na região pantaneira esperam-se mínimas entre 9-17°C e máximas entre 25-28°C. Para as regiões norte e bolsão esperam-se mínimas entre 10-15°C e máximas entre 23-29°C.

Em Campo Grande, são esperadas mínimas entre 11-14°C e máximas entre 22-24°C. Os ventos atuam entre o quadrante sul e leste com valores entre 30-50 km/h e, pontualmente, podem ocorrer rajadas de vento acima de 50 km/h.

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