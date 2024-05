Mato Grosso do Sul registra primeira geada e a menor temperatura do ano

Mato Grosso do Sul registrou a primeira geada e a menor temperatura do ano nesta quarta-feira (29).

O dia amanheceu extremamente gelado em todas as partes do Estado. Moradores da região Sul enfrentaram temperaturas baixíssimas e sensação térmica negativa. O frio veio com força e nem o mate é capaz de dar conta do recado.

Frente fria , aliada ao avanço de cavados e atuação de área de baixa pressão atmosférica, trouxe chuva e derrubou as temperaturas nos 79 municípios de Mato Grosso do Sul.

De acordo com o meteorologista Natálio Abrahão, os municípios que registraram as menores temperaturas, às 7 horas desta quarta-feira (29), foram Amambai (1,7ºC), Laguna Carapã (3,3ºC), Caarapó (3,4ºC), Fátima do Sul (3,7ºC), Aral Moreira (3,7ºC), Itaquiraí (4,6ºC), Dourados (4,8ºC), Sete Quedas (5ºC), Porto Murtinho (5,6ºC) e Ponta Porã (5,9ºC).

Geou pela primeira vez neste ano em Mato Grosso do Sul. Plantações e grama amanheceram branquinhos de cristais de gelo. Os municípios que registraram a primeira geada de 2024 são Laguna Carapã, Caarapó, Ponta Porã, Fátima do Sul, Aral Moreira, Itaquiraí, Amambai, Nova Alvorada do Sul e Nova Andradina.

Geada é a formação de uma camada de cristais de gelo sobre plantas ou sobre outras superfícies, devido à queda de temperatura. A principal causa da formação de geada é a advecção de massa de ar polar. O fenômeno causa danos e reduz o potencial produtivo das lavouras de milho.

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), Ponta Porã foi a 20ª cidade mais fria do País nesta terça-feira (28).

Confira outras temperaturas, sensação térmica e geada nesta quarta-feira (29):

Município Temperatura (ºC) Sensação térmica (ºC) Geada Amambai 1,7ºC -1,7ºC Sim Laguna Carapã 3,3ºC 0ºC Sim Caarapó 3,4ºC 0ºC Sim Fátima do Sul 3,7ºC 0ºC Sim Aral Moreira 3,7ºC 0ºC Sim Itaquiraí 4,6ºC 2ºC Sim Sete Quedas 5ºC 1ºC Não Porto Murtinho 5,6ºC 1ºC Não Bonito 6,4ºC 1,4ºC Não Dourados 4,8ºC 1,7ºC Não Rio Brilhante 7,3ºC 2ºC Não Nova Alvorada do Sul 4ºC 1ºC Sim Nova Andradina 4,1ºC 2ºC Sim Água Clara 7,5ºC 4ºC Não Três Lagoas 9,2ºC 6ºC Não Campo Grande 9,2ºC - Não São Gabriel do Oeste 10,9ºC - Não Cassilândia 11,8ºC - Não Coxim 11,7ºC 7,5ºC Não Corumbá 11,4ºC 9,1ºC Não

Esta é a terceira onda de frio do ano e a mais longa, até o momento. De acordo com o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (CEMTEC-MS), o frio perdura desde sexta (24) e deve começar a se despedir nesta quarta-feira (29). Na quinta (30), sexta-feira (31) e sábado (1º), o calor volta com tudo.

A frente fria, que está estacionada em Mato Grosso do Sul, irá perder força, se afastar e dar espaço a uma massa de ar quente.

Com a proximidade do inverno, a tendência é que outras frentes frias atinjam o Estado nas próximas semanas.

CUIDADOS

De acordo com o Inmet, o ser humano deve tomar cuidados indispensáveis durante o frio. Confira: