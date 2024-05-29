Mato Grosso do Sul registra aumento de mortes por dengue, totalizando 19 óbitos

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Após um mês sem registrar óbitos por dengue, o boletim epidemiológico foi divulgado nesta quarta-feira (29) com um caso de morte pela doença registrado no município de Chapadão do Sul, a 330 quilômetros de Campo Grande.

Conforme informações da Secretaria de Estado de Saúde (SES), a vítima é um homem de 38 anos, que faleceu no último dia 27 de maio. De acordo com a pasta, o homem tinha diabetes e hipertensão.

Até o momento, em Mato Grosso do Sul, o número de vítimas pelo mosquito Aedes Aegypti sobe para 19. Outros 15 mortos estão sob investigação.



Números de casos …

No início de abril, o Ministério da Saúde divulgou que os casos de dengue em Mato Grosso do Sul seguem em alerta, apesar de o número de casos estar diminuindo.

Até o momento, foram registrados 19.957 casos prováveis de dengue, sendo 9.864 casos confirmados somente em 2024. O município de Japorã é o que mais registrou alta incidência da doença, seguido pela cidade de Itaquiraí.

Os municípios de Maracaju, Chapadão do Sul, Coronel Sapucaia, Dourados, Laguna Carapã, Naviraí, Sete Quedas, Amambai, Paranhos e Ponta Porã, já registraram mortes.

Vacinação

Conforme dados da Secretaria de Estado de Saúde (SES), foram aplicadas 47.609 doses de vacina contra a dengue. Até o momento, Mato Grosso do Sul recebeu 101.619 doses do imunizante contra a dengue.

Segundo especialistas, o esquema vacinal é composto por duas doses com intervalo de três meses entre as doses.

Chikungunya

Em Mato Grosso do Sul, foram registrados 4.909 casos prováveis, endo 600 confirmados. Não há óbitos registrados.

Chikungunya: Letalidade Supera Dengue no Brasil

O Ministério da Saúde divulgou que o vírus Chikungunya causou a morte de pelo menos 102 pessoas no Brasil até agora em 2024, com outros 106 óbitos ainda sob investigação.

Esses dados foram compartilhados pela secretária de Vigilância em Saúde e Ambiente, Ethel Maciel, destacando que a letalidade da doença está atualmente superando a da dengue.

Ethel Maciel ressaltou: “Temos 182.873 casos prováveis de chikungunya. Bastantes casos. Temos 102 óbitos confirmados e 106 em investigação. Uma letalidade de 0,06 [para cada 100 mil habitantes]. É importante falar isso porque há uma tendência de se dizer que a chikungunya tem uma letalidade menor que a da dengue e não é isso que os dados estão mostrando neste momento.”

Ela enfatizou a importância de cuidados com a chikungunya, mencionando suas sequelas significativas e a letalidade atualmente mais alta em comparação com a dengue.

O vírus Chikungunya é transmitido pelo mesmo mosquito que causa a dengue e a zika, o Aedes aedypti.

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