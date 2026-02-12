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Usina de biocombustível é atingida por incêndio em MS; Veja o vídeo

Unidade da Atvos pegou fogo em Nova Alvorada o Sul e chamas foram contidas pela brigada interna da unidade

Glaucea Vaccari

Glaucea Vaccari

12/02/2026 - 17h00
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Uma usina de biocombustível da Atvos foi atingida por um incêndio, nesta quinta-feira (12), em Nova Alvorada do Sul.

De acordo com informações do site Alvorada Informa, as chamas atingiram a Unidade Santa Luzia (USL), produtora de etanol e energia elétrica limpa a partir da moagem da cana-de-açúcar.

Em vídeo divulgado nas redes sociais, é possível ver o fogo e uma espessa fumaça preta saindo de parte da unidade.

A Atvos informou, por meio de nota, que o princípio de incêndio atingiu a área industrial pela manhã e foi controlado rapidamente pela brigada interna.

Ainda conforme a nota, não houve feridos no incidente.

Outro incêndio

Há menos de um mês, no dia 20 de janeiro, a fábrica de etanol da Raízen, localizada em Caarapó, também foi atingida por incêndios de grandes proporções.

Conforme reportagem do Correio do Estado, a unidade registrou o início do incêndio por volta das 9h30.

Pelo menos cinco células da torre de resfriamento da caldeira foram atingidas pelo incêndio, estruturas essas que são confeccionadas de fibra de vidro e foram totalmente destruídas pelo fogo.

O incêndio de grandes proporções começou a ser combatido pela brigada de incêndio da usina, que teve apoio de três caminhões-pipa, sendo o Corpo de Bombeiros acionado para o trabalho de rescaldo e análise

Não houve feridos no incêndio. 

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