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Em Campo Grande

Estudantes recebem bênção para enfrentar o Enem com fé e esperança

Santuário Nossa Senhora do Perpétuo Socorro abençoa candidatos e canetas antes da prova; gesto busca levar fé, confiança e serenidade

Evelyn Thamaris

04/11/2026 - 15h50
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Para milhares de estudantes, o Enem representa a possibilidade de realizar sonhos, conquistar uma vaga na universidade e transformar o próprio futuro. Em meio à ansiedade e à pressão que antecedem a prova, a fé também ganha espaço na preparação. Nesta quinta-feira (04), o Santuário Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, em Campo Grande, realiza a bênção dos estudantes e das canetas que serão utilizadas no exame, em um gesto de acolhimento e esperança.

A iniciativa parte da compreensão de que a preparação para o Enem não envolve apenas o conteúdo estudado, mas também o lado emocional e espiritual dos candidatos. Para o reitor do Santuário, padre Reginaldo Padilha, a espiritualidade pode ajudar os jovens a enfrentar a ansiedade, encontrar serenidade e manter a esperança diante do desafio.

“Domingo é o primeiro dia do Enem e sabemos quantos sonhos, esforços e experiências estão presentes nesse momento. É claro que a espiritualidade também faz parte da preparação. Ela nos ensina a confiar, a encontrar serenidade, principalmente nos momentos de ansiedade, e a não perder a esperança”, afirma.

A bênção das canetas carrega um significado simbólico. Um objeto simples, presente na rotina de quem estuda, passa a representar os sonhos que começam a ser escritos e os caminhos que ainda estão sendo construídos.

Segundo o padre, o gesto não significa esperar que a fé substitua o conhecimento ou o esforço dos estudantes, mas pedir que eles tenham tranquilidade para demonstrar tudo o que aprenderam. “Ao abençoá-las, não estamos pedindo que Deus faça a prova pelo jovem, mas que ilumine sua mente, fortaleça sua memória, tranquilize seu coração e lhe dê serenidade para expressar tudo aquilo que aprendeu”, explica.

A programação ocorre no Santuário Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, na fica Avenida Afonso Pena, 377, no bairro Amambai, com bênçãos às 9h, 15h e 19h. Estudantes que vão realizar o exame podem participar do momento de oração e levar as canetas que pretendem utilizar na prova.

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