A um mês do evento, 3° Festival do Hamburguer promete competição inédita

Há um mês do evento, 3° Festival do Hamburguer promete competição inédita

Um dos festivais mais esperados pelos campo-grandenses começa no dia 29 de maio e promete surpreender todos os públicos, com mais de 30 hamburguerias para atender a todos os gostos.

A 3ª edição do Festival do Hambúrguer seguirá até o dia 1° de junho, na Vila Morena, localizada nos Altos da Avenida Afonso Pena. O evento terá entrada gratuita para toda a família, que além da experiência gastronômica, poderá curtir a área kids e acompanhar as atrações musicais.

As principais hamburguerias de Campo Grande e do Mato Grosso do Sul participam do evento, organizado pela Associação de Hamburgueiros do MS.

Este ano, o festival promete uma edição ainda mais especial em comemoração a duas datas saborosas: o Dia Internacional do Hambúrguer (28 de maio) e o Dia Internacional da Batata Frita (30 de maio).

Será realizada também uma competição inédita em que um time especial de jurados irá eleger qual preparo é o campeão: hambúrguer na chapa ou hambúrguer na brasa.

No início deste ano o Champions Burguer marcou presença com mais de 70 opções de hambúrgueres, agora é a vez de conhecer as criações exclusivas para este novo evento, assim como harmonizações que elevarão a experiência gastronômica a outro patamar.

Outras edições

Em sua terceira edição, o festival já caiu no gosto da população. Na primeira edição, aproximadamente 40 mil pessoas prestigiaram o evento, enquanto, em 2024, mais de 50 mil amantes da gastronomia compareceram ao festival realizado no estacionamento do Bioparque Pantanal.

Para deixar um gostinho de “quero muito ir”, nos quatro dias da segunda edição foram oferecidos mais de 50 tipos de hambúrgueres, com um total de 43 mil lanches vendidos.

O evento, segundo o presidente Weslley Renovato, gerou um impacto econômico significativo, com a criação de mais de 500 empregos temporários e um volume de vendas estimado em R$ 1,4 milhão.

A segunda edição ainda contou com ações sociais, networking em que os hamburgueiros puderam trocar ideias sobre os negócios, workshops, experiências e novas receitas.

O lado positivo de toda essa troca, que incluiu reunião com fornecedores, foi sentido principalmente pela população, que pôde experimentar hambúrgueres que, sem dúvidas, farão deste ano um período inesquecível.

Horários de funcionamento:

De quinta (29) a sábado (31): das 18h às 23h

das 18h às 23h Domingo (1º de junho): das 10h às 23h

O evento conta com o apoio do Governo do Estado de Mato Grosso do Sul, da Prefeitura Municipal de Campo Grande e do Sebrae/MS.

Serviço:

Local: Cidade do Natal - Campo Grande (MS)

Cidade do Natal - Campo Grande (MS) Data: 29 de maio a 1º de junho de 2025

29 de maio a 1º de junho de 2025 Entrada: Gratuita

**Colaborou Laura Brasil**