Acidente com três carros deixa dois mortos na BR-262

Ainda nas primeiras horas da manhã desta segunda-feira (17), um acidente ocorrido na BR-262 - na estrada rumo ao distrito de Palmeiras, no trevo de acesso ao município de Dois Irmãos do Buriti - envolveu três veículos diferentes e acabou vitimando fatalmente duas pessoas.

Entre as vítimas, conforme apurado pela mídia local, está o jornalista de Aquidauana, Euclides Casanova, que num primeiro momento foi levado em estado grave ao pronto-socorro do município.

Euclides, de 66 anos, segundo portais como A Princesinha News e O Pantaneiro, conduzia um Gol no sentido Aquidauana/Campo Grande, enquanto um Chevrolet Ônix ia no sentido contrário.

Ainda que Polícia Rodoviária Federal (PRF) tenha chegado ao local do acidente para sinalizar a via, ainda no primeiro horário da manhã, ainda não foi apurado e confirmado qual dos dois veículos invadiu a pista contrária.

Além disso, os destroços da batida entre os dois carros atingiram um terceiro veículo, uma carreta que também passava pela BR-262, porém seu motorista conseguiu sair ileso desse acidente.

Mortos e socorridos

Para além do óbito de Euclides, encontrado fora do veículo, as informações apontam que o motorista do ônix, de 69 anos, identificado como Benedito Carlos de Oliveira, também morreu no instante do acidente, sendo arremessado para o banco traseiro com a força da batida.

Cabe ressaltar que, segundo repassado pelo Corpo de Bombeiros, o filho de Euclides seguia pela mesma rodovia, sendo o responsável por socorrer a esposa do jornalista, uma criança, além de uma terceira vítima que também estava no veículo com o casal.

As informações apontam que a criança foi levada na chamada "vaga-zero", vindo diretamente para a Santa Casa de Campo Grande.

Agentes da PRF; do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência de Aquidauana (SAMU); das polícias Civil e Científica, bem como de funcionários da funerária, atenderam a ocorrência no local do acidente.

Assine o Correio do Estado