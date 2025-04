Mecânico que matou 4 da mesma família em acidente na BR 060 tem prisão preventiva decretada

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Foi decretada nesta terça-feira (8) a prisão preventiva do mecânico David Lopes Queiroz envolvido no acidente fatal na BR-060, entre Sidrolândia e Campo Grande, que resultou na morte de 4 pessoas no último domingo (6).

A decisão se deu após verificar-se especialmente pelo estado do motorista em flagrante, tendo indícios de que o mecânico dirigia sob efeito de álcool e, possivelmente, sob influência de cocaína.

“Tal circunstância, embora ainda dependa de apuração mais aprofundada no decorrer da instrução criminal, soma-se à gravidade concreta do fato, notadamente pelas consequências da conduta, que teria resultado em duas ou mais vítimas fatais, conforme consta nos autos. Diante disso, entendo necessária e adequada a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva a, com fundamento no art. 312 do Código de Processo Penal, para garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal”, diz o documento assinado pelo juiz Francisco Vieira de Andrade Neto.

David já havia tido sua prisão preventiva pedida pela Polícia Civil ao dar entrada no hospital com nome falso e apresentando sinais de embriaguez como “hálito etílico e fala arrastada com palavras com baixo calão, não colaborativo e com períodos de sonolência”, conforme consta na ocorrência registrada pela polícia. David permanece internado e com escolta policial e, após a alta médica, será encaminhado para a AGEPEN.

Segundo a ocorrência, policiais se dirigiram até o endereço do mecânico e conversaram com o irmão de David, Diego Lopes, que confirmou que ele havia feito uso de cocaína.

As vítimas do acidente foram Drielle Leite Lopes e seus três filhos: Helena de Leite Saraiva, de 10 anos, João Lúcio Leite Saraiva, de 2 anos, e José Augusto Saraiva, de apenas 3 meses. O filho mais velho de 12 anos, Otavio, que continua internado na Santa Casa de Campo Grande e o pai, Oldiney Centurion Saraiva foram socorridos com vida.