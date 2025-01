Acidente entre van, carro e caminhão deixa duas pessoas feridas na BR-163

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Uma batida envolvendo três veículos na rodovia BR-163, em Campo Grande, deixou duas pessoas feridas na manhã desta terça-feira (28).

Conforme a concessionária CCR MSVia, a colisão aconteceu na altura do quilômetro 487, envolvendo uma van, um carro e um caminhão.

Com o impacto da batida, a frente do caminhão ficou bastante danificada, assim como parte da van. Em imagem divulgada pela página 'Passeando em Campo Grande', é possível identificar o reboque do caminhão tombado danos causados pelo acidente. Confira:

Ao todo, quatro pessoas se envolveram no acidente, duas saíram ilesas e outras duas sofreram ferimentos leves.

'Rodovia da morte'

Conhecida como a "rodovia da morte", o acidente desta terça aconteceu em menos de 24 horas da colisão que terminou em morte do motociclista Roger de Almeida Barbosa, de 33 anos, conforme noticiado pelo Correio do Estado.

Atualmente, a PRF não disponibiliza mais dados sobre acidentes em trechos da BR-163. No entanto, um levantamento, realizado pelo Correio do Estado em 2023 mostrou que a região do anel viário concentrava 20% dos acidentes da principal rodovia federal que corta o estado.

De 1º de janeiro a 13 de julho daquele ano, haviam sido registrados 328 acidentes e 33 mortes ao longo dos 850 quilômetros da BR-163, entre Mundo Novo e Sonora. Desse total, 64 acidentes aconteceram nos 25 quilômetros entre o km 466 e 491, trecho entre a rotatória na saída de Campo Grande para São Paulo e o trevo na saída para Cuiabá, na altura do Shopping Bosque dos Ipês.

Embora todo o anel viário seja considerado um trecho crítico, a parte norte é alarmante.

Dos 64 acidentes registrados naquele ano no anel viário, 35 ocorreram em um trecho de apenas oito quilômetros, entre os kms 480 e 488, nas imediações da Uniderp Agrárias e do acesso ao Jardim Noroeste. Isso significa que quase 11% de todos os acidentes da rodovia aconteceram em uma extensão inferior a 1% da estrada no Estado.

Róger de Almeida Barbosa, de 33 anos, morreu no fim da tarde dessa segunda-feira (27) em um acidente envolvendo três veículos no anel viário da BR-163, em Campo Grande.

A colisão aconteceu no KM-484, em frente ao Centro de Desenvolvimento Social e Cultural (Cedesc - Funlec), próximo à Uniderp Agrárias.

Conforme consta no boletim de ocorrência, o motociclista tentava fazer uma conversão com sentido Chácara dos Poderes, quando foi atingido na traseira por um caminhão tipo baú, que seguia sentido bairro Maria Aparecida Pedrossian. Com o impacto, Róger foi arremessado para o meio da pista, e atingida por um Volkswagen Virtus, que seguia na via contrária, sentido Uniderp Agrárias.

A vítima ficou presa nas ferragens do carro, e morreu no local.

Os condutores do caminhão e do carro permaneceram no local, e realizaram teste do bafômetro, que apontou resultado negativo para o consumo de álcool.

A Polícia Rodoviária Federal, a CCR MSVia e a Polícia Civil atenderam à ocorrência.

Não há maiores informações a respeito do estado de saúde do motorista do caminhão, nem do casal que ocupava o carro de passeio.

