Adiamento de Enem dos Concursos impacta mais de 34 mil sul mato grossenses

Mais de 34 mil sul mato grossenses não farão as provas do Concurso Público Nacional Unificado (CPNU), as provas que seriam aplicadas neste domingo (05), foram adiadas em razão dos temporais que atingem 147 cidades do Rio Grande do Sul. O anúncio foi feito às 14:28 desta sexta-feira (03), durante coletiva de imprensa pela ministra da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, Esther Dweck.

A ministra abriu o pronunciamento lamentando a situação que está acontecendo no estado do RS "de fato, estamos diante de uma calamidade de proporções inéditas no Brasil...e como o ministro Paulo falou, nosso primeiro compromisso é nos solidarizarmos com as vítimas dessa tragédia...".

"...A gente sabe que os candidatos estão preparados, tão estudando, estão se mobilizando pra se deslocar para os locais de prova, em alguns casos a gente tentou fazer que o máximo de pessoas estivessem a 100km da cidade, a gente sabe que mesmo assim na região Norte do país isso não é viável, então tem pessoas que estão se deslocando nesse momento", continuou.

"Então, a agente estava muito focado em garantir a realização da prova no domingo (05), com base que era o nosso cronograma principal, mas acho que como já foi descrito aqui pelo ministro Paulo, o cenário da região Sul está se agravando a cada hora, a gente recebe relatos de 2 em 2 horas, sem precedentes" (...) "e a conclusão que a gente teve hoje é que seria impossível realizar as provas no Rio Grande do Sul".

O governo viveu uma divisão sobre o tema devido ao risco jurídico de adiar o concurso. Como não existe um banco de provas disponível para o Concurso Unificado, que será realizado pela primeira vez, haveria risco de as provas aplicadas no estado terem uma grau de dificuldade diferente, abrindo brecha para judicialização.

Ainda não há definição quanto à nova data da prova.

Os editais do concurso não preveem reaplicação em nenhuma hipótese, mesmo em caso de desastres naturais.

O governador do estado, Eduardo Leite (PSDB), pediu ao governo o adiamento a prova nos locais atingidos pelas fortes chuvas, que já deixaram mortos, cidades alagadas e rodovias destruídas. Parlamentares também fizeram o mesmo. No Brasil, foram mais de 2,14 milhões de inscritos, deste número 21 538 são de Campo Grande.

Quando questionada se serão aplicadas as mesmas provas que seriam dadas no domingo (05), a ministra confirmou, devido o fato das provas já estarem nas capitais, inclusive Porto Alegre, os ministros irão se reunir com a Cesgranrio e com os Correios para futura distribuição.

"As provas já tinham chegado a 65% das cidades onde teria a prova, estava no processo de continuar essa entrega. Elas estão sendo entregues pelo Correios com escolta de todas as forças de segurança importantes, uma parte pela PRF, uma parte pela Força Nacional dos Estados, a nossa ideia é recentralizar essas provas, vamos ter uma conversa com a Cesgranrio, com os Correios e com as Forças de Segurança para que a gente tente garantir a integridade das provas e possa eventualmente aplicar essas mesmas provas", disse Esther Dweck.

Concurso Público Nacional Unificado



De acordo com o Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos, o Concurso Público Nacional Unificado é um modelo inovador de seleção de servidores públicos, criado pelo Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos.

O novo modelo consiste na realização conjunta de concursos públicos para o provimento de cargos públicos efetivos no âmbito dos órgãos e das entidades da Administração Pública Federal direta, autárquica e fundacional, mediante a aplicação simultânea de provas em todos os Estados e no Distrito Federal.

O objetivo é promover igualdade de oportunidades de acesso aos cargos públicos efetivos; padronizar procedimentos na aplicação das provas; aprimorar os métodos de seleção de servidores públicos, de modo a priorizar as qualificações necessárias para o desempenho das atividades inerentes ao setor público; e zelar pelo princípio da impessoalidade na seleção dos candidatos em todas as fases e etapas do certame.