Adolescente é preso após executar jovem de 21 anos em Dourados

Policiais civis apreenderam, na tarde desta terça-feira (3), o adolescente de 17 anos acusado de assassinar o presidiário do regime semiaberto Paulo Ricardo dos Santos Rodrigues, de 21 anos. O crime ocorreu no sábado (30), no Residencial Cidade Jardim, em Dourados, a 221 quilômetros de Campo Grande.

Conforme informações do site Ligados na Notícia, o menor de idade afirmou aos policiais que, em agosto do ano passado, Paulo Ricardo, conhecido como ‘Paulinho Caxanga’, tentou matar o adolescente e sua esposa. No entanto, eles conseguiram se esconder e, desde então, ambos sofreram ameaças.

Ainda em depoimento, o adolescente relatou que foi procurar Paulo para 'selar a paz', mas não obteve sucesso após ouvir que iria morrer.

De acordo com a delegada responsável pelo caso, Andrea Alves Pereira, a tensão aumentou ainda mais após 'Caxangá' tentar tirar a vida do irmão do adolescente, o que acirrou ainda mais essa rixa.

O suspeito do crime foi encaminhado à Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) e relatou também aos policiais que a arma utilizada no crime foi comprada por R$4 mil de um desconhecido. Ele afirmou que matou o desafeto após temer pela vida de seu filho de dois meses e pela sua esposa.

Após ser ouvido, o adolescente foi encaminhado para a Unei (Unidade Educacional de Internação) de Dourados ainda na tarde de hoje e está à disposição da Justiça.

