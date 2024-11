Após discussão, homem é assassinado com cinco tiros em Dourados

Alerta

Os temporais devem ocorrer de forma isolada em diversas regiões do estado. Os alertas meteorológicos indicam chuvas acompanhadas de ventos que podem ultrapassar os 60 km/h

Municípios de MS em alerta para chuvas intensas para as próximas 24 horas Gerson Oliveira/ Correio do Estado

O Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia) renovou, neste final de semana, o alerta de chuvas intensas para 49 municípios de Mato Grosso do Sul nas próximas 24 horas. Conforme os dados meteorológicos, há possibilidade de chuvas entre 30 e 60 milímetros, com ventos de até 60 km/h em diversas regiões do estado.

De acordo com informações do Inmet, as tempestades podem ocorrer de forma isolada nos municípios de Água Clara, Anastácio, Anaurilândia, Angélica, Antônio João, Aparecida do Taboado, Aquidauana, Bandeirantes, Bataguassu, Batayporã, Bela Vista, Bodoquena, Bonito, Brasilândia, Campo Grande, Caracol, Corguinho, Corumbá, Deodápolis, Dois Irmãos do Buriti, Douradina, Dourados, Fátima do Sul, Glória de Dourados e Guia Lopes da Laguna.

Outras cidades que estão na rota das tempestades são os municípios de Inocência, Itaporã, Ivinhema, Jaraguari, Jardim, Laguna Carapã, Maracaju, Miranda, Nioaque, Nova Alvorada do Sul, Nova Andradina, Paranaíba, Ponta Porã, Porto Murtinho, Ribas do Rio Pardo, Rio Brilhante, Rochedo, Santa Rita do Pardo, Selvíria, Sidrolândia, Taquarussu, Terenos, Três Lagoas e Vicentina.

As chuvas nas cidades relacionadas podem variar entre 20 e 30 mm/h ou até 50 mm/dia, com ventos intensos que podem ultrapassar os 60 km/h. Há também possibilidade de corte de energia elétrica, queda de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas.

Em caso de rajadas de vento, o Inmet alerta para que as pessoas não se abriguem debaixo de árvores, pois há risco de queda e descargas elétricas. Também não se deve estacionar veículos próximos a torres de transmissão e placas de propaganda. Evite ainda usar aparelhos eletrônicos ligados à tomada.

Caso necessite de mais informações ou de contatos de socorro, entre em contato com a Defesa Civil pelo número 199 ou com o Corpo de Bombeiros pelo número 193.

