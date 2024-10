Adolescentes 'espalharam o terror' na fronteira de MS

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Morto em Campo Grande na tarde de ontem (08), após ser esfaqueado no tórax no município goiano de Aporé, Pedro Wilson é a segunda vítima de três adolescentes que "espalharam o terror" na região de fronteira do Mato Grosso do Sul.

Com idades entre 14 e 15 anos, o trio foi desmontado após o jovem de 15 anos, de iniciais G.H.S.S, ser morto no hospital municipal de Chapadão do Sul, distante cerca de 331 km de Campo Grande, Capital do Estado.

Como bem acompanhou o Correio do Estado, o jovem - que estava no Hospital com escolta policial - foi morto depois que um terceiro invadiu o pátio da unidade e disparou contra o adolescente pela janela.

Esse trio entrou em confronto com a polícia na madrugada do dia 07, na Avenida Rio de Janeiro com a Avenida Santa Catarina, conforme apurado pelos portais locais O Correio e Jovem Sul News, ponto esse da cidade de Chapadão em que as duas vias se encontram em uma rotatória.

Ali, o carro que em que os três adolescentes estavam foi atingido por pelo menos três disparos e os menores infratores foram, posteriormente, levados até Hospital Municipal, onde uma verdadeira onda de terror foi descoberta.

Linha do tempo

Aos policiais militares rodoviários que fizerem a apreensão dos menores, o trio confessou as intenções criminosas da união dos adolescentes, sendo que o executado é morador de Chapadão e os outros dois de Aporé.

Ainda em 28 de setembro, os dois adolescentes que tem 15 anos foram acusados de primeiro furtarem um veículo na cidade, para depois tentar atropelar intencionalmente outro jovem de 16 que seria desafeto de um dos menores infratores, conforme acompanhado pela mídia local.

Já neste último domingo de eleições, enquanto os cidadãos votavam em prefeitos e vereadores, esses três adolescentes deixavam um rastro de terror em Aporé.

Justamente o acadêmico de 23 anos, Pedro Wilson, que cursava engenharia agronômica pela Universidade de Rio Verde (Unirv), foi o primeiro a entrar no caminho dos adolescentes.

Na tentativa de roubar o Fiat Uno de Pedro, que estava no município goiano para votar, os três adolescentes e a vítima entraram em luta corporal e o veículo acabou capotando.

Enquanto tentava fugir, ele foi esfaqueado no tórax e chegou a ser socorrido ao Hospital Municipal em Cassilândia, sendo inclusive transferido para Campo Grande para passar por cirurgias, porém não resistiu aos ferimentos.

Através das redes sociais, colegas de curso demonstraram o luto pela morte de Pedro, como mostra postagem da Atlética Agrocoólicos que estende solidariedade para a família do jovem.

Não conseguindo roubar o carro de Pedro, com a intenção de levar algum veículo roubado para desmanche e dividir o lucro do crime entre os três, o trio adolescente encontrou Elielson Soares, no bairro Santa Paula ainda em Aporé.

Na calçada, de costas para a rua e com a chave de seu Fiesta na ignição do veículo, Elielson foi morto após um dos adolescentes passar a faca em seu pescoço para fugir com o carro da vítima.

Com a morte de G.H, os outros dois adolescentes, de 15 e 14 anos, são acusados de envolvimento no latrocínio que vitimou Elielson Soares e agora Pedro Wilson, conforme a delegada titular da Delegacia de Polícia Civil de Chapadão do Sul, Bianca Martins, todo o caso segue sob investigação.

