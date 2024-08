Alan Guedes escolhe servidora municipal para vice-prefeitura em sua chapa

MATO GROSSO DO SUL

Violência foi registrada na área retomada Panambi-Douradina, deixando 10 indígenas feridos

Após a hospitalização de cerca de 10 indígenas, feridos durante ataque à guarani-kaiowás, o coordenador-geral do Programa de Proteção aos Defensores de Direitos Humanos, Comunicadores e Ambientalistas (PPDDH) chegou à Mato Grosso do Sul hoje (04), para acompanhar as ações do ministério federal que acompanha a causa desses povos originários locais.

Como descrevem as entidades especializadas - Conselho Indigenista Missionário (Cimi) e Articulação dos Povos Indígenas do Brasil (Apib) -, o ataque aconteceu após a Força Nacional sair da região, conforme abordado mais recente pelo Correio do Estado.

Informações da Agência Brasil apontam a chegada do coordenador durante esse domingo (04), sendo que ele se junta à equipe do Ministério dos Povos Originários, que deslocou agentes próximo às áreas de conflito e afirmou "repudiar a violência" contra esses indígenas sul-mato-grossenses.

Além da retomada Pikyxyin, a Kurupa Yty também foi violentamente atacada, com uma grande concentração de camionetes registrada em torno da comunidade Yvy Ajere.

Relembre

Através das redes sociais, o Cimi detalhou que ao se retirar da área, um agente da Força Nacional inclusive alertou a um dos indígenas no início da tarde de sábado (03), com a frase: "pega teu povo e sai daqui ou vocês vão morrer".

Relatos e vídeos ilustram o ataque, realizado por homens armados, montados em caminhonetes, que realizaram uma série de disparos com munição letal e balas de borracha contra os indígenas da terra retomada Pikyxyin.

Importante ressaltar que essa trata-se de uma das sete áreas da Terra Indígena Lagoa Panambi, que desde 2011 é identificada e reconhecida pelo Ministério da Justiça como originária dos povos Guarani Kaiowá.

Em meados de julho a mesma TI no município de Douradina foi alvo de outro "grave e violento" ataque, em um fim de semana em que cinco Terras Indígenas sul-mato-grossenses foram atacadas, sendo:

Guyra Kambiy,

Potero,

Arroio Cora,

Laranjeira e

Kunumi.

(Colaborou Naiara Camargo, com informações da Agência Brasil)

