Alerta para 'clima de deserto' na Capital e Pantanal de MS

Educação

Dados do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, do Ministério da Educação, mostram que o Estado está se recuperando dos problemas causados pela pandemia da Covid-19

A educação escolar de Mato Grosso do Sul melhorou no ano passado, se recuperando dos problemas causados pela pandemia da Covid-19, que atingiu todo o mundo em 2020.

Apesar das melhorias, o Estado continua abaixo da meta e da média nacional. É o que mostra o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb) 2023, o principal indicador de qualidade da educação no Brasil, desenvolvido pelo Ministério da Educação (MEC) e o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).

Divulgado a cada dois anos, o Ideb reúne, em um só indicador, resultados de dois conceitos igualmente importantes para a qualidade da educação: o fluxo escolar e as médias de desempenho nas avaliações. Ele varia de 0 a 10, e é calculado a partir dos dados sobre aprovação escolar, obtidos no Censo Escolar, e das médias de desempenho no Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb).

A avaliação é dividida em três níveis de escolarização: Ensino Fundamental anos iniciais, Ensino Fundamental anos finais e Ensino Médio.

Mato Grosso do Sul apresentou evolução nos três índices, se recuperando das quedas observadas em 2021, um reflexo do período pandêmico, que exigiu que as escolas fossem fechadas como medida sanitária de prevenção e combate à Covid-19, e resultou na oferta do ensino à distância e de formas alternativas.

Para se ter ideia, um levantamento da Secretaria Estadual de Educação de Mato Grosso do Sul (SED) realizado em 2021, após o prazo para realização de matrículas, apontou para uma queda de mais de 15 mil alunos matriculados na rede estadual em comparativo com o ano de 2020 - o que evidencia as dificuldades enfrentadas pela Educação na época em que o mundo tentava enfrentar e lidar com a pandemia.

Números

Para os anos inciais do ensino fundamental, o índice foi de 5,6 em 2023, abaixo dos 6 da média nacional. O valor supera os 5,2 registrados em 2019, mas ainda não alcança o 5,7 pontuado em 2019, antes da pandemia.

Os anos finais foram os únicos que não apresentaram queda na pandemia, e vêm apresentando leve crescimento gradual. O índice foi de 4,8 na avaliação mais recente, próximo da média nacional, que ficou em 5. Nos anos de 2019 e 2021, foram 4,6 e 4,7 pontos, respectivamente.

Já para o Ensino Médio, o Ideb foi de 4 em 2023, maior que os 3,7 da avaliação passada e quase alcançando os 4,1 registrados no período pré-pandemico. A média nacional foi de 4,3.

Confira:

"O Ideb é o mais importante indicador educacional de educação básica. Não há nenhuma política pública que tenha êxito sem ter metas, sem ter objetivos, sem ter planejamento, sem ter estratégia. Portanto, esse é um encontro importante para a educação brasileira. Os números vão nortear o planejamento, os caminhos, os passos seguintes para a educação básica do nosso país", pontuou o ministro da Educação, Camilo Santana.

Números nacionais

Entre 2021 e 2023, 26 dos 27 estados (96%) brasileiros melhoraram o desempenho nos anos iniciais; 16 estados (59%) nos anos finais; e 17 estados (65%) no ensino médio.

“O Ideb funciona como um norte para as tomadas de decisões na educação básica, determinando o que deve ser melhorado no ensino e garantindo que a construção dos programas e das iniciativas seja feita de forma a assegurar o atendimento das necessidades da população”, explicou Camilo.

ANOS INICIAIS

De acordo com Censo Escolar 2023, atualmente, são 14,4 milhões de alunos nessa etapa em 103,8 mil escolas do Brasil. A rede municipal tem participação de 69,5% no total de matrículas dos anos iniciais e concentra 86,1% dos alunos da rede pública. Nesta etapa de ensino, 19,3% dos alunos frequentam escolas privadas. Confira o Ideb por unidade da Federação:

ANOS FINAIS

Nos anos finais do ensino fundamental, há cerca de 11,7 milhões de alunos matriculados em 61,8 mil escolas. Com 4,6 milhões de alunos, a rede estadual tem uma participação de 39,5% no total de matrículas nos anos finais, dividindo a responsabilidade de ensino com os municípios, que possuem 5,1 milhões de alunos (44%). Nesta etapa de ensino, 16,3% dos alunos frequentam escolas privadas. Confira o Ideb por unidade da federação:

ENSINO MÉDIO

Já no ensino médio, aproximadamente 7,7 milhões de alunos estão matriculados em 29,8 mil escolas brasileiras. Com 6,4 milhões de alunos, a rede estadual tem participação de 83,6% no total de matrículas e concentra 95,9% dos alunos da rede pública. No ensino médio, 1,1 milhão (15,2%) estudam no período noturno e 986,3 mil (12,8%) frequentam escolas da rede privada. Confira o Ideb por unidade da federação:

Assine o Correio do Estado.