Alta demanda faz com que vacina da dengue esgote em 17 unidades de saúde

Um dos veículos envolvidos na colisão transportava produtos contrabandeados

Um acidente na noite da última quinta-feira (16) deixou uma mulher morta e duas feridas na BR-060, entre Campo Grande e Sidrolândia. A colisão aconteceu no km-402 da rodovia, próximo à Fazenda Piana, ponto turístico bastante conhecido em Mato Grosso do Sul.

A vítima foi identificada como Cristialine Marucy da Silva, de 42 anos, estava no banco do passageiro de um veículo Volkswagen Gol branco, que seguia sentido Sidrolândia. O carro era conduzido pela filha da vítima, de 19 anos, que foi socorrida com escoriações e levada para o hospital de Sidrolândia.

No outro veículo, um Fiat Uno, havia apenas uma mulher, que também ficou ferida. Ela foi encaminhada para a Santa Casa de Campo Grande com hemorragia e fratura no nariz. No carro, foram encontrados diversos produtos provenientes de contrabando, como maços de cigarro, bebidas e alho.

Os itens foram recolhidos pela Polícia Rodoviária Federal. Contatada pela reportagem, a PRF não deu retorno sobre a quantidade de produtos apreendidos.

Não há atualizações sobre o estado de saúde das socorridas. A polícia ainda investiga a dinâmica do acidente.

Segundo em rodovias federais

O acidente na BR-060 foi o segunda com vítima fatal em rodovias federais de MS na última quinta-feira (16).

Durante a tarde, uma colisão entre duas carretas deixou um caminhoneiro morto na BR-163, no km 31 da ponte do Rio Iguatemi. A vítima foi identificada como Rudinei Rigo, de 40 anos. O acidente foi causado após um caminhoneiro, que vinha no sentido contrário, e tentar desviar de um buraco na pista.

Rudinei percebeu a tentativa de desvio do outro caminhoneiro, e jogou sua carreta contra o guard rail, com o intuito de evitar a colisão. No entanto, o segundo semirreboque do outro veículo teria atingido em cheio a parte frontal da carreta, causando o óbito do caminhoneiro.

O condutor da Scania foi submetido ao teste do bafômetro, que não constatou nenhum teor alcoólico.

