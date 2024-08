Imagens aéreas mostram antes e depois do Nasa Park

BR-163

Conforme informações da concessionária que administra a rodovia, o incêndio iniciou em Mato Grosso e ultrapassou a divisa com Mato Grosso do Sul.

Motoristas que passaram pela BR-163, próximo ao município de Sonora, a 387 quilômetros de Campo Grande, se depararam com um incêndio de grandes proporções que iniciou em uma área extensa entre as cidades de Itiquira e Ouro Branco, no Mato Grosso, e se espalhou para o território de Mato Grosso do Sul.

As chamas assustaram os motoristas que passavam pela região. O fogo começou em um canavial próximo a Sonora, às margens da BR-163, e se alastrou pela região do Rio Correntes, que dá acesso a Rondonópolis (MT).

O fogo se alastrou rapidamente pelo matagal, assustando motoristas que diminuíram a velocidade devido à fumaça. Conforme informações da concessionária Nova Rota do Oeste, o incêndio se espalhou por 4 quilômetros.

A Nova Rota do Oeste identificou nesta quarta-feira (21), às 11h15, um incêndio em área particular e em faixa de domínio nas proximidades da rodovia no km 11 da BR-163 em Itiquira. A Concessionária acionou o Corpo de Bombeiros e deslocou um caminhão-pipa para apoio no combate ao fogo na área de faixa de domínio. Em continuidade, o foco de incêndio se espalhou e se expandiu entre o km 8 e o km 12 da rodovia. A Concessionária manteve um monitoramento para identificar os parâmetros de visibilidade da pista e possíveis interferências no tráfego de veículos, no entanto, não houve necessidade de interromper o fluxo da via. O incêndio foi extinto na faixa de domínio pelo Corpo de Bombeiros com apoio do caminhão-pipa da Concessionária, mas ainda permanece ativo na área particular.

Em nota, a CCRMSVia, que administra a BR-163, local de acesso à divisa com Mato Grosso, orienta aos motoristas que, em situações de fumaça na pista, é obrigatório reduzir a velocidade e não estacionar sobre a faixa de rolamento.

A concessionária que administra a BR-163 em Mato Grosso do Sul, CCR MSVia, orienta que ao se deparar com situação de fumaça na pista, o motorista deve reduzir a velocidade e não parar sobre a faixa de rolamento. A orientação é buscar um local seguro, fechar os vidros do veículo e posicionar o sistema de ventilação na posição recircular, manter distância segura e não ligar o pisca-alerta com o veículo em movimento. E caso de queimadas na BR-163 em MS, o usuário pode entrar em contato com o Disque CCR MSVia, pelo 0800 648 0163, ou ainda com o Corpo de Bombeiros, pelo 193.

A reportagem do Correio do Estado entrou em contato com o Corpo de Bombeiros do município de Sonora, que informou que não foi acionado no local. A corporação de Rondonópolis também foi contatada, mas não houve resposta para entender melhor a dinâmica do incêndio e se houve estragos na região.

