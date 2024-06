Anvisa proíbe venda e uso de de fenol em procedimentos de saúde ou estético

Atençao

Em nota, a Polícia Rodoviária Federal informa que a visibilidade na região está prejudicada pela densa fumaça que cobre toda a região do Pantanal.

Além da população de Corumbá, a fumaça também tem causado transtornos aos motoristas que trafegam na BR-262, rodovia que liga Campo Grande ao Pantanal sul-mato-grossense. Isso ocorre porque a visibilidade na estrada fica prejudicada pela densa fumaça que cobre a região do Pantanal sul-mato-grossense.

Extremamente preocupada com a segurança de possíveis acidentes, como colisões e labaredas de fogo que podem atingir os veículos na rodovia durante o trajeto, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) alerta os motoristas para que tenham cuidado ao chegarem no município de Corumbá.

De acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF), os agentes estão na região acompanhando de perto a situação.

“A PRF acompanha os trechos onde estão ocorrendo os incêndios, sinaliza o trânsito, e efetua interdições na via quando necessário, realizando atendimento dos motoristas, entre outras ações”, relatou em nota. Até o momento, as vias de acesso ao município estão seguindo normalmente, sem bloqueio.



Ainda de acordo com a PRF, motoristas que precisarem de emergência devem entrar em contato com o 191.

As ministras Simone Tebet e Marina Silva visitam Corumbá nesta sexta-feira

Nesta sexta-feira (28), as ministras Marina Silva (Meio Ambiente e Mudança do Clima) e Simone Tebet (Planejamento e Orçamento) estarão em Corumbá, que fica a 427 quilômetros de Campo Grande, para intensificar as ações de combate aos incêndios que já devastaram quilômetros de hectares no Pantanal sul-mato-grossense.

Preocupada com a devastação e o futuro da maior planície alagada do planeta, a ministra do Planejamento, Simone Tebet, confirmou a liberação de R$100 milhões para o Ministério do Meio Ambiente (MMA), recursos que já estão sendo alocados para o Ibama e o ICMBio.

Ao Estadão, Tebet confirmou que já entrou em contato com o governador de Mato Grosso do Sul, Eduardo Riedel, para agendar um encontro em Corumbá, a fim de debater o tema e discutir as próximas ações. A comitiva contará com a participação dos ministros Marina Silva (Meio Ambiente) e Waldez Góes (Desenvolvimento Regional).

"Vamos dar atenção aos dois Estados igualmente, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Mas como o maior foco de incêndio neste momento é no Mato Grosso do Sul, mais de 50% no município de Corumbá, na sexta-feira, nós três estaremos e talvez mais alguns ministros estaremos descendo em Corumbá", disse a ministra no Palácio do Planalto”

Em relação aos créditos extraordinários, Tebet disse que "não vai faltar recursos e orçamentos" para resolver o problema. "O orçamento vai ser necessário para levar brigadistas, combatentes, aeronaves, água, e tudo mais", afirmou.

"Mas não é a questão orçamentária o problema. O problema é o convencimento dos proprietários rurais, das pessoas que ali estão, de que não é possível mais colocar fogo no Pantanal até o final do ano", relatou.

