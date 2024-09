Apenas 32% das crianças e adolescentes tomaram a 2° dose da Qdenga em MS

CHAPADÃO DO SUL

Cobrança começou em abril de 2021 e no próximo dia 8 será entregue oficialmente o contorno dodoviário de Chapadão do Sul, de 10,5 km

Implantação do contorno rodoviário em Chapadão do Sul, que consumiu R$ 72 milhões, começou em junho do ano passado

Quatro anos e meio depois da privatização, ocorrida em abril de 2020, e 3,5 anos após o início da cobrança de pedágio, a MS-306 passará a contar a partir do dia 8 de outubro com o primeiro investimento que vai significar melhoria significativa para os usuários da rodovia, que pagam pedágio desde abril de 2021. Trata-se da liberação do contorno rodoviário de Chapadão do Sul.

Atualmente, o tráfego de caminhões procedentes ou com destino a Cassilândia, Costa Rica e Mato Grosso passa todo pela área urbana de Chapadão. Com o anel viário, de 10,5 quilômetros, o tráfego será todo desviado da cidade.

Linha vermelha mostra o traçado atual e a azul, o novo percurso, ao longo da ferrovia

Quem sai de Mato Grosso rumo ao porto de Santos, por exemplo, chegará próximo à área urbana, entrará à direita para acessar a BR-060. Cerca de dois quilômetros depois entrará à esquerda e seguirá por dez quilômetros pelo asfalto novo. Depois disso retornará ao traçado atual da MS-306, próximo ao Armazém Fabiani.

As obras foram lançadas em junho do ano passado e a previsão, segundo informou o prefeito João Carlos Krug à época, era que as obras fossem concluídas até janeiro de 2024.

Os investimentos, de R$ 72 milhões, sendo R$ 7 milhões de investimentos na rodovia e outros R$ 65 milhões na desapropriação das terras, estão sendo bancadas pela concessionária MS Way.

Em troca, a empresa se livrou da obrigação de fazer uma série de investimentos que deveria ter feito ao longo dos 6,5 quilômetros do trecho urbano da rodovia, além de fazer outras alterações contratuais com o Governo do Estado.

A partir do dia 8 de outubro, este trecho passa à responsabilidade do município, que promete instalar uma ampla avenida ao longo deste percurso, com ciclovia, pista de caminhada, espaços para estacionamento e uma série de investimentos paisagísticos.

A RODOVIA

Com três praças de pedágio, o trecho privatizado se estende por 218 quilômetros, ligando Costa Rica a Cassilândia, passando por Chapadão do Sul. Em cada uma das praças o motorista de carro de passeio é obrigado a desembolsar R$ 12,20, ou R$ 36,60 pela rodovia inteira.

Isso equivale a R$ 0,1678 por quilômetro. Para efeito de comparação, na BR-163, onde existem em torno de 160 quilômetros duplicados, o valor do pedágio é de R$ 0,0851. Ou seja, o custo do pedágio na rodovia estadual É 100% maior.

Conforme dados relativos a agosto deste ano, na soma das três praças passaram 112 mil carros de passeio e 179 mil veículos de carga naquele mês. E, de acordo com dados anunciados pela empresa, no ano passado o faturamento total cresceu 60%, passando de R$ 214,1 milhões, em 2022, para R$ 342,7 milhões.

O lucro oficial, de acordo com o balanço da MS Way, foi de R$ 16 milhões. Esta sobra, conforme a Agência de Regulação, ficou abaixo do previsto e por conta disso a empresa terá direito a uma revisão do contrato, para lhe garantir faturamento extra da ordem de R$ 12 milhões.