Gigante da saúde consegue série de benesses fiscais em Campo Grande

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

Um dos maiores planos de saúde do país, o grupo Hapvida, criado no Ceará, conseguiu uma série de benefícios fiscais em Campo Grande e promete fazer investimentos milionários na cidade, onde a Unimed domina há décadas o mercado da saúde privada.

Conforme publicação do diário oficial da prefeitura de Campo Grande desta terça-feira (01), a empresa, em parceria com a Canadá Administradora de Imóveis, promete investir R$ 100 milhões e gerar 456 empregos diretos na prestação de serviços médico-hospitalares. Conforme a previsão, a meta é faturar R$ 55,2 milhões por ano.

Atualmente, segundo a publicação do Diogrande, a empresa informa que não emprega ninguém na cidade, embora atue há cerca de cinco anos e tenha uma série de prestadores de serviços e alguns laboratórios próprios.

Para atrair os investimentos da empresa, a administração municipal aprovou isenção de IPTU por dois anos e redução de 60% no ISSQN, que cairá de 5% para 2% sobre o valor dos serviços prestados durante seis anos.

Além disso, foi aprovada a isenção da tarifa de iluminação pública durante dez anos e isenção de tributos incidentes sobre processos de alvará e licenciamento necessários ao planejamento, instalação e funcionamento, pelo período de 4 anos.

Os benefícios foram aprovados por unanimidade pelos integrantes do Conselho Municipal de Desenvolvimento Econômico (CODEDON) no encontro da última sexta-feira, 28 de março.

Criada em 1991 e com capital social de quase R$ 10 bilhões, conforme dados divulgados no Diogrande, a Hapvida se autodenomina “a maior operadora de saúde do Brasil, com mais de 15,8 milhões de beneficiários de saúde e odontologia” e 37 mil colaboradores espalhados em praticamente todos os estados.

A empresa está em Campo Grande há cerca de cinco anos e encampou os beneficiários do plano de saúde São Francisco, mas não tem hospital próprio.

A reportagem do Correio do Estado procurou tanto a prefeitura de Campo Grande, que concedeu os benefícios fiscais, quanto a assessoria do plano de saúde, mas não obteve detalhes sobre os planos de investimento do grupo em Campo Grande.

Porém, no site da empresa de arquitetura Paula Fiorentini, de São Paulo, que é especializada na projeção de hospitais construídos em vários estados, é possível ver uma maquete de um hospital feito sob encomenda da Hapvida para Campo Grande.

O Correio do Estado entrou em contato com o escritório, mas a informação foi de que a arquiteta responsável pelo projeto estava em outra ligação telefônica e que retornaria posteriormente, o que não aconteceu até a publicação da reportagem.