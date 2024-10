Após chuva, mais de 22 mil pessoas estão sem energia elétrica em SP

Cidades

Mesmo com a ajuda da chuva, ainda há focos de incêndio e Corpo de Bombeiros prepara equipes para terrestres com apoio de aeronaves para o combate

Incêndio que destruiu a sede da fazenda Berenice, na região do Passo do Lontra Divulgação

Depois do ressurgimento de focos de calor com alta potência na região da Serra do Amolar, no Pantanal que divide Mato Grosso o Sul e Mato Grosso, as fortes chuvas registradas nos últimos dias foram abençoadas pelos pantaneiros ao extinguirem os incêndios que atingiram dimensões de descontrole, como no parque nacional do bioma e no entorno da Barra do São Lourenço. A origem desse fogo, que começou no Paraguai-Mirim, ainda é desconhecida.

A linha do fogo nessa região, distante 230 km ao Norte de Corumbá, chegou a se estender por mais de 30 km, segundo o Prevfogo, ameaçando as comunidades ribeirinhas.

Na sexta-feira (18), vídeos divulgados nas redes sociais pelos bombeiros e brigadistas do Ibama mostraram a tensão do combate diante de um fogo tomado pelo vento em direção à beira do Rio Paraguai, onde vivem cerca de 20 famílias. Algumas casas foram abandonadas pelos moradores.

Nesse mesmo dia, imagens reveladas por drone durante monitoramento da área do fogo mostraram um ninho de tuiuiús que acabou sendo atingido pelas chamas, com a mudança da direção do vento.

Numa ação rápida, bombeiros e brigadistas resgataram três filhos da ave símbolo do Pantanal. Os filhotes receberam os primeiros socorros na reserva Acurizal e foram transportados de helicóptero do Ibama para Corumbá. Um dos animais não sobreviveu.

Sede pega fogo

Conforme a coordenação da Operação Pantanal - ativada em abril deste ano pelo Corpo de Bombeiros e com mais de 800 ações de combate realizadas em sete meses -, os incêndios florestais deram uma trégua na região da Serra do Amolar, onde ainda persistem alguns focos de menos intensidade.

Ontem, a prioridade da operação era o combate ao incêndio em área de difícil acesso na região do Parque Estadual do Rio Negro, na Nhecolândia (Corumbá).

“Estamos preparando o lançamento de equipes terrestres com apoio de aeronave”, informou o coronel bombeiro Antônio Cézar Pereira Silva, da sala de operações.

Os satélites indicavam focos também na região do Passo do Lontra, em Corumbá. Os bombeiros combateram na madrugada de ontem um incêndio que destruiu a sede da fazenda Berenice, a 156 km da cidade.

No Pantanal do Paiaguás, duas fazendas registraram 176mm de chuvas na sexta-feira e sábado.