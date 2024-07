Após o frio, MS vai enfrentar tempo seco e calor de até 7ºC acima da média

O tempo seco em Mato Grosso do Sul volta nessa semana. - Foto: Gerson Oliveira / Correio do Estado

Os sul-mato-grossenses, nesses últimos anos, já devem estar acostumados com as mudanças drásticas no clima do Estado. Após semanas de uma forte frente fria, o veranico, conhecido popularmente pela estiagem, acompanhado por calor intenso, forte insolação e baixa umidade relativa em plena estação, pode aumentar em até 7ºC a temperatura em Mato Grosso do Sul.

Conforme informações do Climatempo, as temperaturas no Estado começam a ter um aumento significativo nesta quinta-feira (18) e devem perder força somente no próximo dia 25. Além de Mato Grosso do Sul, os estados do Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul devem enfrentar dias complicados de forte calor.

Conforme informações meteorológicas, o veranico, que ocorre mais frequentemente em pleno inverno, tem características que podem modificar o clima em algumas regiões. Neste período, os termômetros em Mato Grosso do Sul podem registrar aumentos significativos de 5ºC a 7ºC.

Temperaturas acima da média no Brasil Fonte: Climatempo

Como fica o clima para os próximos dias

Conforme informações do Centro de Monitoramento de Tempo e Clima (Cemtec), o tempo volta a ficar estável nesta semana, com sol, variação de nebulosidade e elevação das temperaturas em Mato Grosso do Sul.

Ainda de acordo com os dados meteorológicos, os índices de umidade relativa do ar permanecem baixos, com valores entre 15% e 35%.

Durante a noite e ao amanhecer, as temperaturas mínimas permanecem mais amenas; porém, ao longo do dia, as temperaturas máximas estarão em gradativa elevação. Não se descarta a possibilidade de formação de nevoeiro e/ou neblinas.

Segundo dados do Inmet (Instituto Nacional de Meteorologia), há possibilidade de risco de problemas respiratórios nas próximas semanas. Por isso, o órgão alerta a população sobre a importância de cuidados com a saúde, especialmente nesta semana em que a frente fria que atingiu Mato Grosso do Sul se dissipou.

Beba bastante líquido.

Evite desgaste físico nas horas mais secas.

Evite exposição ao sol nas horas mais quentes do dia.

Obtenha mais informações junto à Defesa Civil (telefone 199) e ao Corpo de Bombeiros (telefone 193)



Assine o Correio do Estado