Após queda de família Name, jogo do bicho deve ser legalizado

Cerca de cinco anos após Jamil Name e Jamil Name Filho serem presos, que na época eram apontados como donos do jogo do bicho em MS, o esquema de jogos de azar pode ser legalizado no Brasil. A iniciativa se deu por intermédio do Projeto de Lei n° 2234/2022, que autoriza o funcionamento de bingos e cassinos, e regulariza jogos de azar e apostas.

Se realmente for aprovada e sancionada, a iniciativa deve acabar com diversas investigações sobre esquemas de jogatinas no Estado.

Os jogos de azar são proibidos no Brasil desde 1946, mas é considerado uma contravenção, ou seja, é uma infração penal mais leve, segundo o Conselho Nacional de Justiça (CNJ).

No entanto, na maioria das vezes o jogo do bicho quando descoberto vem relacionado a diversos outros crimes, como pistolagem e milícia armada, que foram infrações,segundo a Operação Omertá, feitas pela família Name.

A Omertá foi deflagrada visando desarticular a organização criminosa, em setembro de 2019. Além de crimes como pistolagem e milicia armada, Jamilzinho, como era conhecido, e Jamil Name, foram presos também por porte ilegal de arma de fogo de uso proíbido, corrupção ativa e passiva, dentre outras ilegalidades.

Além dos membros da família Name, a Delegacia Especializada de Repressão a Roubos a Banco, Assaltos e Sequestros (Garras) e o Grupo de Atuação Especial de Repressão ao Crime Organizado (Gaeco), prenderam também outros membros da organização, como os policiais civis Marcio Cavalcanti da Silva e Vladenilson Daniel Olmedo. Além desses, outros agentes da lei como policiais federais e guardas civis também foram acusados de participar do esquema.

Jamil Name e Jamilzinho foram enviados para o Presídio Federal de Mossoró (RN), onde Name morreu em junho de 2021, em decorrência da Covid-19. Já o filho, foi condenado em julho do ano passado a 23 anos e seis meses de prisão pelos crimes de homicídio qualificado e posse ilegal de arma de fogo, resultado da morte de Matheus Coutinho Xavier, em abril de 2019. Ao todo, ele tem 46 anos e 10 meses de prisão, pois também já havia sido condenado por outros três crimes.

A Operação Omertá resultou em 19 ações penais realizadas pelo Gaeco, e atualmente o Departamento de Repressão à Corrupção e ao Crime Organizado (Dracco) é o responsável pelas investigações do atual grupo mandatário do jogo do bicho.

NOVOS CHEFÕES

Em novembro do ano passado, após a apreensão de 700 máquinas usadas para o jogo do bicho em Campo Grande, o relatório apontou que um grupo de São Paulo é o responsável por todo o esquema de jogos de azar na Capital.

O titular da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), Antônio Carlos Videira, que teve acesso ao documento, relatou ao Correio do Estado, na época, que revela que o grupo passou a comandar as jogatinas após a prisão de Jamil Name e Jamilzinho.

Na época, uma das investigações que ocorria era se a família Name vendeu o “ponto” para o grupo paulista ou se a quadrilha se aproveitou da prisão dos mandatários para se instalar na Capital. Para não atrapalhar as atividades policiais, não foram repassadas mais informações para a imprensa sobre a atuação.

OUTRO ESQUEMA

Além do grupo paulista, em dezembro de 2023 foi deflagrada a Operação Successione pelo Gaeco, que foi realizada em Campo Grande e Ponta Porã e visava impedir o aumento da disputa entre integrantes de duas organizações que atuavam no jogo do bicho.

Entre os presos na época estavam dois policiais, sendo destes o major reformado da Polícia Militar Gilberto Luiz dos Santos, que atuava como assessor do deputado estadual Neno Razuk (PL), que também havia sido um dos alvos da ação, que também teve 13 mandados de busca e apreensão.

Apesar do Gaeco ter tentado prender o parlamentar, a Justiça negou a apelação. Neno é um dos apontados como chefe de uma das organizações que atuam no jogo do bicho. Outros dois assessores do deputado também foram presos por suposto envolvimento na ação.

O Gaeco relatou que “as investigações constataram , ainda, que a organização criminosa tem grave penetração nos órgãos de segurança pública, e conta com policiais”.

As investigações apontavam uso de arma de fogo, como “forma de subjugar a exploração do jogo ilegal” e roubos de malotes de grupos rivais.

SAIBA

O presidente Lula (PT) disse que deve sancionar o PL do jogo do bicho, caso seja aprovado pelos parlamentares.

