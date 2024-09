Após sair de boate, homem se finge de morto em meio a assalto em MS

"FORASTEIROS"

Aprovados se destacaram entre 2.181 inscritos que disputaram os altos salários, de R$ 27 mil iniciais, em cargo que podem render entre R$ 45.271,33 e R$ 105,244,07

Mato Grosso do Sul possui oito novas pessoas como Promotores de Justiça Substitutos no Ministério Público Estadual (MPMS), todos vindos de outras Unidades Federativas e encontrando na Comarca sul-mato-grossense um local para dedicarem suas carreiras.

Empossados há cerca de dez dias, a cerimônia em 13 de setembro, definitivamente, marcou o fim desse longo processo que envolveu 2.181 inscritos em busca dos altos e atrativos salários que o cargo pode oferecer.

Ainda que no edital esteja prevista uma remuneração inicial de exatos R$ 27.363,98, os rendimentos líquidos de apenas um mês podem variar entre quarenta e cinco e R$ 105 mil, como já abordado pelo Correio do Estado à época da retomada do concurso.

Justamente pelos salários atrativos, as poucas vagas que surgem com o concurso público tendem a ser muito disputadas e atrair interessados de todo o território nacional, a exemplo dos novos promotores que são todos "forasteiros" em Mato Grosso do Sul.

Novos membros do MPMS

Vindos das mais variadas regiões, há quem se deslocou de municípios paranaenses; da "terra da garoa", bem como novos promotores cariocas e até mesmo "cria" da fronteira entre Mato Grosso do Sul e o interior do Estado paulista.

É o caso do novo promotor João Augusto Arfeli Panucci, nascido em Presidente Venceslau (SP), município paulista que fica perto da divisa sul-mato-grossense.

Pós-graduado em Direito Penal e Direito Processual Penal, atuou como analista do Ministério Público de São Paulo, sempre com o sonho de ser Promotor de Justiça, realizado agora em Mato Grosso do Sul.

Além dele, a "terra da garoa" também trouxe para Mato Grosso do Sul a Promotora de Justiça, Laura Assagra Rodrigues Barbosa Pimenta, que nasceu em Ribeirão Preto (SP).

Graduada em Direito e com passagens pelo MP paulista, como estagiária, e pelo Tribunal Regional Eleitoral, como servidora, possui especializações em:

Direito Administrativo,

Ciências Criminais e em

Direitos Difusos e Coletivos

Entre os oito aprovados há também dois "fluminenses", Gabriela Rabelo Vasconcelos e Felipe Rocha Vasconcellos de Freitas Pinheiro, que se destacaram do Rio de Janeiro até desembarcarem em território sul-mato-grossense.

Natural de Bicas, uma pequena cidade no interior de Minas Gerais, Laura Alves Lagrota também atuou como estagiária no MP, bem como teve passagem nos tribunais de Justiça e Regional Eleitoral de Minas gerais.

Além de ter residido como advogada na Procuradoria Geral do Rio de Janeiro, ela se posiciona como pronta para "servir a sociedade".

"... Da melhor maneira possível. Os cidadãos precisam do Ministério Público, e o Ministério Público não existiria não fossem os anseios da sociedade", complementa.

Completam a lista de novos promotores:

Guilermo Timm Rocha | Natural de Cuiabá–MT

Vitoria de Fatima Herechuk | Natural de Campo Mourão–PR,

Felipe Blos Orsi | Natural de Campo Bom–RS,



