Aposentadas do 'boa noite Cinderela', mãe e filha viviam do tráfico

PANTANAL

Laboratório De Aplicações De Satélites Ambientais da UFRJ identificou incêndios na região norte de MS

Apesar das baixas temperaturas e registro de chuva em grande parte do Pantanal, o Laboratório De Aplicações De Satélites Ambientais da UFRJ (Lasa) identificou a queima de 1150 hectares no norte do pantanal sul-mato-grossense entre sábado (10) e domingo (11).

De acordo com o laboratório, apesar da evolução diária dos incêndios estar em queda, a região terminou o final de semana com a queima de 550 hectares durante o sábado e 600 hectares no domingo.

Somente neste mês, o pantanal já teve 428.250 hectares de seu bioma queimado. Em 2023 durante essa mesma época, o bioma queimou apenas 12900 hectares. Em boletim oficial, o Corpo de Bombeiros Militar de MS confirmou que segue com 146 oficiais atuando na contenção de oito pontos de focos de incêndio ativos

Conforme o boletim da “Operação Pantanal”, um desses focos está situado na região de Miranda, próximo à Salobra, e estendeu-se até a BR-262. Outros focos permanecem ativos nas regiões da Serra do Amolar e nas proximidades de Paiaguás, além de focos de calor nas imediações do Passo da Lontra, na Estrada Parque e um foco na região de Forte Coimbra. Adicionalmente há dois focos ao Sul do estado do Mato Grosso.

Na região Fazenda Nazaré, Fazenda Mutum e Parque Nacional do Pantanal Mato-Grossense, na região sul de Mato Grosso e incluindo outro pontos sensíveis, foram identificados pontos de fumaça. Além disso, na Fazenda Mutum, foi identificado um foco de incêndio ainda ativo

Chuva e frio

Após a chegada de uma frente fria e com 42,2 milímetros de chuva na região pantaneira, os focos de incêndios florestais que ainda persistem na região central do Pantanal foram extintos por completo na noite da última quinta-feira (8)

No entanto, durante o final de semana, apesar do recorde de temperatura baixa com sensação de -4ºC no estado, quatro regiões ainda demandaram esforços do CBMMS. Segundo a equipe, apesar de não existirem focos de calor ativos, os esforços e o monitoramento seguirão ativos.

Operação Pantanal

A Operação Pantanal conta com o suporte de 56 membros da Força Nacional de Segurança Pública e 12 da LIGABOM do Paraná, as Forças Armadas, incluindo a Marinha do Brasil (14), o Exército Brasileiro e a Força Aérea Brasileira, também estão colaborando na operação.

Além disso, a Polícia Militar de Mato Grosso do Sul contribui com 4 militares, enquanto 273 agentes do IBAMA, ICMBio e brigadistas do PrevFogo se juntam ao esforço, juntamente com 1 Policial Federal



