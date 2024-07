Polícia procura foragidas suspeitas de aplicar golpe do "boa noite cinderela" na Capital

ARMAMENTO

Antigo armamento utilizado pela PMMS passou para a lista de bens ociosos ou obsoletos, permitindo assim que fosse doado para a GCM

Polícia Militar de Mato Grosso do Sul, por meio da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp), doou 500 pistolas Taurus calibre .40, para a Guarda Civil Metropolitana (GCM) de Campo Grande.

As armas foram utilizadas por militares da corporação nos últimos anos. Em outubro de 2024, o governo de Mato Grosso do Sul trocou todo o armamento da PMMS, substituindo a pistola .40 pela pistola Beretta APX Full Size, 9mm, de última geração.

Com isso, a PMMS irá doá-las para a GCM. O antigo armamento utilizado pela polícia ostensiva de Mato Grosso do Sul passou para a lista de bens ociosos ou obsoletos, permitindo assim que fosse doado para Guarda Civil de Campo Grande, na preservação da ordem e da segurança pública em âmbito municipal.

O termo de doação foi assinado pelo secretário de Estado de Justiça e Segurança Pública de Mato Grosso do Sul, Antonio Carlos Videira, pela prefeita de Campo Grande, Adriane Barbosa Lopes, pelo comandante-geral da PM, coronel Renato dos Anjos Garnes e pelo secretário Municipal Especial de Segurança e Defesa do município, Anderson Gonzaga Assis.

Conforme noticiado pelo Correio do Estado, o curso de formação da GCM possui módulo dedicado para a capacitação de armamento e tiro previsto na Portaria nº 9-CGCSP/DIREX/PF/DF de 14 de abril de 2022 da Polícia Federal.

No fim do curso, os GCMs foram habilitados para o uso de armamento letal e não letal. Atualmente, os armamentos utilizados pela corporação são revólver calibre 38 e escopeta calibre 12 .

O Correio do Estado entrou em contato com a Prefeitura Municipal de Campo Grande (PMCG) para saber se a corporação irá receber instrução para manejo do novo armamento, mas, até o fechamento desta reportagem, não foi respondido. O espaço segue aberto para resposta.

O governo de MS investiu mais de R$ 14 milhões na aquisição de 6 mil armas, que foram adquiridas com recursos federais do Sistema Único de Segurança Pública (SUSP) com parceria do Governo do Estado.