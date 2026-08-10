Aposentados e pensionistas podem ter pagamento bloqueado em Campo Grande

Aposentados e pensionistas de Campo Grande que deixaram de realizar o recadastramento anual poderão ter o pagamento dos benefícios bloqueado. O alerta consta em edital publicado pelo Instituto Municipal de Previdência de Campo Grande (IMPCG), que estabeleceu prazo de 30 dias para a regularização da situação.
A convocação é direcionada aos beneficiários que deveriam ter feito o procedimento no mês de aniversário, em julho de 2026, mas não compareceram para atualizar os dados cadastrais.
Ao todo, 68 beneficiários aparecem na relação publicada pelo IMPCG, sendo 57 aposentados e 11 pensionistas. Todos deixaram de realizar o recadastramento no mês de aniversário e agora têm 30 dias para regularizar a situação.
Caso não cumpram o prazo, o pagamento dos proventos será bloqueado até a atualização cadastral.
De acordo com o Edital de Convocação nº 08/2026, o prazo é improrrogável e começa a ser contado a partir da primeira publicação.
Caso o aposentado ou pensionista permaneça com a situação irregular após esse período, o instituto poderá bloquear o pagamento dos proventos até que o recadastramento seja efetivamente realizado.
Bloqueio permanece até regularização
A medida alcança aposentados vinculados a diferentes setores da administração municipal, além de pensionistas do regime próprio de previdência de Campo Grande. A relação completa dos convocados foi publicada pelo IMPCG no Diário Oficial.
O bloqueio, conforme estabelecido pelo instituto, não representa o cancelamento definitivo do benefício. O pagamento ficará suspenso enquanto houver pendência cadastral e poderá ser normalizado após o beneficiário cumprir a exigência do recadastramento.
A convocação tem como fundamento a Lei Complementar Municipal nº 415, de setembro de 2021, e o Decreto Municipal nº 13.500, de abril de 2018, normas que regulamentam procedimentos relacionados ao regime previdenciário dos servidores municipais.
Recadastramento é anual
O recadastramento é realizado anualmente e deve ser cumprido pelos aposentados e pensionistas no período correspondente ao mês de aniversário.
O procedimento permite ao instituto atualizar as informações dos segurados e manter regularizada a base cadastral utilizada para a administração dos benefícios previdenciários.
Neste caso, a convocação extraordinária funciona como uma oportunidade para que aqueles que não realizaram o procedimento no período determinado possam solucionar a pendência antes da adoção do bloqueio.
O edital publicado pelo instituto apresenta beneficiários provenientes de diferentes órgãos da administração municipal.
Entre eles estão aposentados anteriormente vinculados às áreas de Educação e Saúde, além de outros setores do município. A publicação também traz uma relação específica de pensionistas que precisam regularizar a situação.
Prazo é de 30 dias
Os beneficiários incluídos na convocação devem procurar o IMPCG dentro do prazo estabelecido para realizar o recadastramento. Como o período é considerado improrrogável, quem deixar transcorrer os 30 dias sem solucionar a pendência estará sujeito à suspensão do pagamento.
A relação completa dos aposentados e pensionistas convocados, assim como as demais orientações para regularização, pode ser consultada no edital publicado no Diário Oficial de Campo Grande.