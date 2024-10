Apreensões de cocaína reduziram, mas foco foi na prisão de "barões do tráfico"

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

Recorde histórico em 2023, as apreensões de cocaína tiveram uma queda de 21,3% neste ano em Mato Grosso do Sul, segundo dados da Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp).

Entretanto, no mesmo período, diversas operações policiais conseguiram prender alguns dos “barões do tráfico” de drogas em MS, mudando um pouco o foco de suas ações: antes o produto, agora o responsável pela remessa dos entorpecentes.

De acordo com dados da Sejusp, que contêm apreensões realizadas tanto pelas forças estaduais quanto federais, neste ano, de janeiro até ontem, 12,5 toneladas de cocaína – o equivalente a 12,5 mil quilos da droga – foram impedidas de serem vendidas a consumidores.

O valor é 21,3% menor que o do ano passado, quando as apreensões atingiram o total de 15,9 toneladas do entorpecente, o maior montante registrado nos últimos 10 anos em Mato Grosso do Sul, ainda conforme dados da Sejusp.

Desde 2021, o Estado tem alcançado números históricos de apreensões de cocaína pelas forças de segurança. Além disso, Campo Grande passou a ser um importante entreposto para os traficantes, armazenando grandes quantidades da droga, como pode ser evidente em mais de uma operação em que foram apreendidas quase 1 tonelada do entorpecente em galpões.

Apesar da queda no número de apreensões, mesmo que pequena, neste ano as forças policiais – principalmente a Polícia Federal (PF) – tiveram êxito na prisão de grandes traficantes de droga investigados há alguns anos, como foi o caso de Antônio Joaquim da Mota, conhecido como Tonho. Segundo investigações, ele seria o chefe de organização criminosa na fronteira de Mato Grosso do Sul com o Paraguai.

Tonho foi preso em fevereiro, durante uma operação da PF que contou com o apoio da Sejusp na cedência de um helicóptero para levar o investigado direto da prisão em Ponta Porã para a Penitenciária Federal de Campo Grande.

O megatraficante passou seis meses preso. Nesse meio tempo, ele saiu de Campo Grande para Brasília (DF), onde foi solto em agosto, após o ministro do Superior Tribunal de Justiça (STJ) Reynaldo Soares da Fonseca determinar o relaxamento da prisão preventiva do narcotraficante. Fonseca voltou atrás dias depois, mas já era tarde: até hoje um dos “barões do tráfico” da fronteira de MS está foragido, assim como o filho dele, Antonio Joaquim Mendes Gonçalves da Mota, conhecido como Motinha ou Dom, que conseguiu fugir de uma operação policial no ano passado e também ainda não foi localizado.





IRMÃOS MARTINS

Quem também acabou preso pela PF foi Marcel Martins Silva, o qual – segundo as investigações da corporação – comandava o tráfico de drogas para Curitiba (PR), cidades de Santa Catarina, Rio de Janeiro (RJ) e municípios do Rio Grande do Sul. A logística da operação, ainda conforme a polícia, era comandada pelo seu irmão, Valter Ulisses Martins, que também foi alvo de operação, porém, ele conseguiu fugir para o Paraguai.

Os irmãos Martins moravam em Dourados e, além das drogas, também eram os responsáveis para o tráfico de armas para facções criminosas do Rio de Janeiro.

Ainda, eles tinham planos de expandir os negócios para a Europa e já até estudavam a melhor forma de enviar cocaína para o continente europeu. O entorpecendo que eles revendiam vinham justamente do clã Mota – Motinha seria o contato dos irmãos no negócio ilegal.

Na mesma operação que desmantelou a quadrilha dos irmãos Martins, outras duas organizações também foram alvo, uma delas tinha como cabeça o ex-piloto Ronildo Chaves Rodrigues, que morava em Minaçu (GO) e que de lá comandava o tráfico de cocaína para países da América Central. A investigação acredita que de lá os entorpecentes seguiam possivelmente para os Estados Unidos.

O terceiro chefe preso na mesma operação contra os “barões do tráfico” também morava em Dourados. Alexander Souza seria, de acordo com a PF, especializado no tráfico de cocaína pelo modal rodoviário. Ele chegou a ser alvo de outra operação da corporação federal, a Downfall, que ocorreu no ano passado, quando ainda estava no Paraná.

Segundo Carlos Henrique Cotta D’Ângelo, superintendente da Polícia Federal em Mato Grosso do Sul, a fronteira é o “pendão do Estado”, principalmente pelo tráfico de drogas.



Saiba



As prisões de Ronildo Chaves Rodrigues, Alexander Souza, Marcel Martins Silva e Valter Ulisses Martins ocorreram nas operações Sordidum e Prime. Eles foram descobertos pelo vínculo de amizades entre eles e pela forma de lavar

o dinheiro do tráfico.



Assine o Correio do Estado