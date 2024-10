Formação de ciclone extratropical deve trazer chuva e ventania para MS

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Com a formação de um ciclone extratropical na costa brasileira na última quinta-feira (24), os planos para o fim de semana dos sul mato-grossenses devem tomar uma nova rota a partir desta sexta-feira (25) à tarde.

De acordo com o Climatempo, apesar de a formação do ciclone ter ocorrido entre o Uruguai e o Rio Grande do sul, o fenômeno causou uma queda acentuada da pressão atmosférica e foi responsável por criar nuvens de tempestade que provocarão ventania e chuva intensa em algumas regiões do Estado nos próximos dias.

Deste modo, conforme a previsão, diversas regiões devem registrar o alerta de intensas rajadas de ventos , que podem atingir até os 50km/h com chuvas fortes, raios e granizos.

Em Campo Grande, ainda hoje, pancadas de chuva devem marcar a sexta-feira, apesar do céu aberto. No sábado e domingo, a previsão indica a chegada de uma frente fria leve na capital, com uma queda das temperaturas e pancadas de chuva que devem prolongar até o começo da semana que vem, na segunda-feira (28), acumulando 34,4mm de chuva.



Já na capital do Pantanal, em Corumbá, o mesmo cenário deve se repetir, porém com chuva mais intensa ao sábado, com nuvens e trovoados. Segundo o Climatempo, a cidade deve receber cerca de 30mm de chuva somente em um dia. Apesar do temporal, a cidade pode chegar a marcar a máxima de 39°C ainda hoje.

Mais ao norte, em Coxim, a previsão é que o acumulado chuva de sexta à segunda-feira seja de 42mm, com chuvas mais fortes a partir de amanhã, no sábado. Contudo, apesar do temporal, não há previsão de frente fria para a região, o que significa que as temperaturas permanecerão altas, com o clima levemente abafado.

Em Três Lagoas, a previsão segue a do restante do Estado, com chuvas em todos os dias até a próxima segunda-feira (28). No geral, a cidade deve registrar um tempo nublado, com abertura de sol à tarde e noite com pancadas de chuva. Segundo o Climatempo, a região irá receber cerca de 60mm de chuva, mas com máximas ainda altas, beirando os 36ºC.

Confira a previsão detalhada:

