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Com fiscalização aquém da real necessidade, o número de acidentes se multiplica e só faz crescer as vítimas nos hospitais.

Há muito tempo, os acidentes de trânsito passaram a ser tratados como uma epidemia no Brasil. E com razão. Somente neste primeiro semestre, mais de 43 pessoas perderam suas vidas, vítimas do trânsito violento de Campo Grande. No mesmo período, outras centenas ficaram feridas pelo mesmo motivo – muitas delas com quadros irreversíveis –, lotando, cada vez mais, os hospitais de Campo Grande. O número de feridos aumenta e preocupa, como mostra reportagem do Correio do Estado deste fim de semana. Os motociclistas lideram o ranking de vítimas, mas não são os únicos. Aparentemente, não há tipo de locomoção ou região imune a esta epidemia.

Dados do Ministério da Saúde apontaram que, no ano passado, mais de 1,3 mil pessoas tiveram de ficar internadas em todo o Estado, por conta de acidentes de trânsito em Mato Grosso do Sul, um aumento de 408%. Já neste ano, foram mais de cinco mil acidentes com vítimas. Se os números são altos, a quantidade de causas são poucas. A maioria dos casos é reflexo da falta de prudência no trânsito. Excesso de velocidade, embriaguez e desatenção lideram o ranking. Sem fiscalização – eletrônica ou não – à altura da real necessidade, os abusos no trânsito só aumentam. O sinal amarelo dos semáforos, por exemplo, parece dizer “acelere”, enquanto as placas que indicam o limite de velocidade transformam-se em adornos para ruas e avenidas, meros postes decorativos.

Além da questão de conscientização. Há estudos que mostram que o trânsito é o reflexo da sociedade. Em uma sociedade cada vez mais pressionada pela correria do dia a dia, a tendência é de que o trânsito fique mais agitado e, consequentemente, mais violento. É claro que tivemos alguns avanços, como o aumento da penalidade para motoristas que foram flagrados dirigindo embriagados. Somente neste ano, foram mais de 800 notificações por alcoolemia.

Mesmo assim, ainda há pessoas que insistem em dirigir sob efeito de álcool, colocando em risco a própria vida e a de outros.

A conta para essa imprudência é alta e é paga por todos. São milhões de reais gastos em hospitais para garantir a recuperação total das vítimas; outros milhões pagos em indenizações, por meio do Seguro de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Via Terrestre (Dpvat), fora vítimas de acidentes de trânsito que ficam sem trabalhar por meses ou até mesmo anos, quando não são obrigados a se aposentarem ainda jovens, o que engrossa ainda mais essa conta. Mas o dano maior ainda fica para a família daqueles que perderam a vida nos acidentes.