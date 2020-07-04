Brasil e EUA: juntos por um futuro melhor

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Hoje, Brasil e Estados Unidos, as duas maiores democracias do hemisfério ocidental, enfrentam os terríveis desafios da Covid-19, que tem causado um número enorme de mortes e doentes, além de um terrível impacto econômico na vida dos nossos cidadãos. Os Estados Unidos e o Brasil já estão somando forças para ajudar nossos povos e preparar a difícil e possivelmente longa tarefa de reconstruir nossas economias.

Estamos ajudando. O governo dos Estados Unidos já doou mais de US$ 15 milhões ao Brasil para assistência humanitária e equipamentos. No mês passado, por exemplo, doamos e transportamos 200 ventiladores para o Brasil, e outros 800 devem chegar em breve para ajudar a salvar a vida de centenas de brasileiros.

Além disso, cerca de 70 empresas norte-americanas que fazem negócios no País doaram mais de US$ 41 milhões em equipamentos de saúde, itens de proteção e higiene pessoal, alimentos para comunidades carentes e iniciativas de apoio à educação e aos empreendedores.

O Consulado dos Estados Unidos em São Paulo continua a trabalhar com autoridades brasileiras em comércio, agricultura, segurança, cultura e educação. O investimento americano no Brasil é de longa data e alto impacto. Brasileiros conhecem todas as nossas principais marcas e nossas empresas estão entre os principais empregadores do País. A Câmara Americana de Comércio, a maior do mundo e que possui uma filial em Campo Grande, apoia uma agenda que inclui acordo tributário, tecnologia 5G segura e apoio à entrada do Brasil na OCDE. Também estamos em processo de negociação para um acordo comercial, com o objetivo de dobrar o comércio bilateral nos próximos anos.

Nosso apoio conjunto a um agronegócio sustentável e baseado em ciência possibilita que Brasil e Estados Unidos alimentem o mundo. Competimos, mas também nos complementamos.

Mato Grosso do Sul tem feito um excelente trabalho no combate às organizações de crime organizado transnacional e aos grupos de tráfico de drogas e armas na tríplice fronteira. Os Estados Unidos estão comprometidos em apoiar Mato Grosso do Sul com treinamento, inteligência e tecnologia para erradicar essas ameaças à segurança nacional do Brasil.

Nossos programas culturais e de educação incluem ensino de língua inglesa para crianças e estudantes universitários, assim como projetos nas áreas de tecnologia, empreendedorismo e combate à violência doméstica, que cresceu tremendamente durante a quarentena.

Ao celebrarmos o 244º aniversário de nossa independência, as palavras dos fundadores dos Estados Unidos da América em nossa Declaração de Independência parecem mais atuais que nunca: “Todos os homens são criados iguais”. Isso vale para este momento de pandemia, mas também para os recentes trágicos eventos de desigualdade racial nos Estados Unidos. O incidente nos mostra que devemos nos aprofundar nessas questões para corresponder aos ideais que formaram nossa nação.

A melhor coisa sobre países democráticos como os nossos é que oferecemos ao nosso povo o direito e os meios para buscar mudanças por meio de eleições, justiça para todos e liberdade de associação, religião e imprensa.

Os Estados Unidos foram o primeiro país a reconhecer a independência do Brasil em 1822. Quase 200 anos depois, com uma relação que está mais forte do que nunca, convidamos todos os sul-mato-grossenses a celebrar conosco nosso Dia da Independência e os valores que nos unem. Esperamos juntos realizar ainda mais nos próximos 200 anos.