Aulas da Rede Estadual começarão em 9 de fevereiro

Aulas da Rede Estadual de Ensino (REE-MS) começarão em 9 de fevereiro de 2026 em Mato Grosso do Sul.
A resolução, que define as diretrizes do calendário escolar 2026, foi publicada no Diário Oficial Eletrônico (DOE-MS).
Ao todo, o ano escolar de 2026 terá 223 dias, sendo 200 dias letivos distribuídos em 4 bimestres. Confira:
- 1º Bimestre: 3/2/2026 a 30/4/2026 – 58 dias
- 2º Bimestre: 4/5/2026 a 16/7/2026 – 53 dias
- 3º Bimestre: 3/8/2026 a 1º/10/2026 – 43 dias
- 4º Bimestre: 2/10/2026 a 9/12/2026 – 46 dias
Confira o calendário 2026 da REE-MS
- 2 de fevereiro: confirmação de lotação e apresentação dos professores
- 3 de fevereiro: início do ano letivo
- 9 de fevereiro: início das aulas
- 17 a 31 de julho: recesso escolar/férias do meio do ano
- 10, 11, 14, 15 e 16 de dezembro: exames finais/recuperação
- 17 de dezembro: Conselho de Classe Final
- 9 de dezembro: término do ano letivo
- 18 de dezembro: encerramento do ano escolar
De acordo com a Secretaria de Educação (SEC), o calendário ainda prevê datas específicas para avaliações bimestrais, funcionamento do programa Recuperar para Avançar (RAV), realização do Pré-Conselho, encontros da Família & Escola (obrigatoriamente aos sábados) e orientações para reposições em caso de interrupções das aulas.
MATRÍCULA
Período de pré-matrícula da Rede Estadual de Ensino (REE-MS) ocorre de 3 de novembro a 31 de dezembro de 2025. São aproximadamente 200 mil vagas em 79 municípios do Estado.
A pré-matrícula deve ser feita presencialmente (Central de Matrículas - rua Joaquim Murtinho, nº 2612, bairro Itanhangá Park) ou virtualmente (através deste site).
Para garantir uma nova vaga ou permanecer na Rede Estadual, é necessário apresentar os seguintes documentos:
- Requerimento de Matrícula assinado pelo responsável ou estudante (se maior de 18 anos).
- Certidão de Nascimento ou Casamento.
- Cadastro de Pessoa Física (CPF), se houver.
- Cédula de Identidade (RG) para estudantes maiores de 18 anos.
- Ementa Curricular, se aplicável.
- Guia de Transferência original, se for o caso.
- Histórico Escolar original, se for o caso.
- Carteira de Vacinação atualizada.
- Declaração de Vacinação Atualizada (DVA).
- Comprovante de residência ou declaração, se for o caso.
- Cartão do SUS, se houver.
- Documento de identificação do pai/mãe ou responsável para estudantes menores de 18 anos.
- Comprovante de guarda legal, se aplicável.
- Laudo médico (para estudantes da educação especial), se necessário.
- Comprovante das últimas 4 doações de sangue nos últimos 2 anos, caso informado na pré-matrícula.
- Carteira ou declaração de doador de medula, caso informado na pré-matrícula.