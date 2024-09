Aumento na conta de luz: Aneel ativa bandeira vermelha patamar 2 em outubro

Mato Grosso do Sul

Esta é a maior apreensão de maconha realizada no país neste ano. O recorde anterior foi em maio, quando policiais encontraram 26 toneladas da droga na região sul do estado.

Os agentes da Polícia Rodoviária Federal (27), de Mato Grosso do Sul, realizaram nesta sexta-feira (27) a maior apreensão de maconha realizada no país. Durante uma fiscalização, os policiais encontraram quase 30 toneladas de maconha, escondidos em carga de milho, próximo ao município de Amambai, a 301 quilômetros de Campo Grande.

Segundo informações preliminares, a carreta com placas do Rio Grande do Sul transportava uma carga de milho pela MS-156 com destino ao município de Marau (RS). Ao avistar o veículo, os policiais da PRF, em conjunto com o SIG (Setor de Investigações Gerais) da Polícia Civil, sinalizaram para que o motorista, cuja identidade foi preservada, parasse.

Em vistoria a carga de milho, os policiais encontraram 28.280 toneladas de maconha.

Questionado, o condutor alegou que ficaria com o veículo como pagamento. Ele ainda afirmou aos policiais que pegou o veículo em Maracaju e estaria a caminho do interior do Rio Grande do Sul.

Conforme apuração do Correio do Estado, essa é a maior apreensão de maconha já registrada no país. O recorde anterior era de 26 toneladas, apreendidas em maio deste ano, durante uma fiscalização entre os municípios de Eldorado e Iguatemi.

O motorista foi preso em flagrante e responderá pelos crimes de tráfico de drogas.

26 toneladas de maconha

O último recorde de apreensão de maconha no país, foi em maio deste ano, quando policiais encontraram escondidas em meio a carga de milho, 26 toneladas. A apreensão aconteceu entre os municípios de Eldorado e Iguatemi.

Além dos entorpecentes, os policiais encontraram armas pesadas e munições escondidas.

Duas pessoas foram presas em flagrante nesta operação. Aos policiais, eles relataram que os entorpecentes seriam levados para o município de Lajeado (RS).

Assine o Correio do Estado.