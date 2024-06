O Autódromo Internacional Orlando Moura teve o certificado para eventos cassado nesta segunda-feira (3), após a morte do motociclista Nicholas Yann Santos de Jesus, de 20 anos, em um evento clandestino na madrugada de ontem (2) em Campo Grande.

Além da cassação, o responsável pelo espaço foi multado em R$ 48 mil por estar com o certificado de segurança irregular.

Segundo informações apuradas pelo Correio do Estado, o espaço tinha certificado de vistoria válido para anos anteriores.

No entanto, conforme informa o sistema do Corpo de Bombeiros, se o certificado estiver correto, incluindo itens como saídas de emergência, corrimãos, extintores e hidrantes, o bombeiro não vai ao local para a conferência, ficando sob responsabilidade do proprietário.

Após o acidente na madrugada de ontem, que vitimou o jovem de 20 anos, o Corpo de Bombeiros relatou que essas conformidades estavam irregulares. Durante a vistoria, os bombeiros constataram que o local tinha extintores vencidos, hidrantes não funcionando, brigada de incêndio faltante, além de outros itens irregulares.

Por causa dessas irregularidades, o autódromo teve o laudo cassado e os proprietários foram multados em mil Uferms (Unidades Fiscais Estaduais de Referência de Mato Grosso do Sul), que é a medida utilizada para multas. Cada Uferm equivale a R$48,42, ou seja, a multa é de R$48.420.

Eventos ameaçados?

No final do mês de junho, haverá em Campo Grande a Fórmula Truck, uma das corridas mais tradicionais de caminhões do país. Conforme apurado pela reportagem do Correio do Estado, sem esse laudo, todos os eventos marcados no autódromo precisam ser cancelados, ou os proprietários têm até 7 dias para correr atrás das melhorias de segurança para serem novamente aprovados.

Além do Corpo de Bombeiros, os proprietários do autódromo precisam acionar também a Polícia Militar para uma nova vistoria e uma série de documentações que os organizadores e responsáveis pelo autódromo precisam apresentar e solicitar.

Após a apresentação da regularização do espaço ao Corpo de Bombeiros e à Polícia Militar, os proprietários do autódromo têm a liberação para usar o local.

Conforme informações da Polícia Militar, sem essa vistoria o autódromo não está autorizado para receber o evento.

Evento de manobras não tinham alvará

O evento que terminou na morte de Nicholas Yann dos Santos de Jesus, 20 anos, no Autódromo Internacional de Campo Grande, na madrugada de hoje (2), tinha muita bebedeira, sol alto e manobras perigosas.

Conforme informações da Polícia Civil, o evento era realizado de forma ilegal por um influenciador de Rodolfo Manolo Batistoti Morro, de 40 anos. No local, no momento do acidente, havia milhares de pessoas ao lado da pista e os motociclistas realizavam manobras perigosas sem o uso de capacete.

A morte

Nicholas Yann dos Santos de Jesus, de 20 anos, faleceu na madrugada deste domingo (2) durante um evento de manobras de motocicletas no Autódromo Internacional de Campo Grande. Conforme relatos de testemunhas presentes no local, o jovem não estava usando capacete no momento do acidente.

O acidente ocorreu por volta das 3h durante um evento da 'Motor Sound Brasil'. De acordo com informações apuradas pela reportagem, o jovem caiu da motocicleta e bateu a cabeça no chão durante uma manobra. Um casal que estava em outra motocicleta também ficou ferido.

"As vítimas foram socorridas por equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), apresentando fraturas pelo corpo, e foram encaminhadas para a Santa Casa de Campo Grande, onde permanecem em observação

Nicholas foi atendido por uma ambulância do autódromo, mas, infelizmente, não resistiu aos ferimentos.

Conforme apurado pela reportagem, o evento ocorreu em uma pista conhecida como 'arrancadão'. Segundo informações da Polícia Civil, o evento estava sendo realizado de forma ilegal.

Segundo informações da Polícia Civil, o organizador do evento, um homem de 40 anos, deve responder por homicídio simples. A Polícia Civil fornecerá mais detalhes sobre o caso em uma coletiva de imprensa na Delegacia de Pronto Atendimento Cepol, onde o caso foi registrado.

