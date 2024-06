Polícia Civil revela presença de bebida alcoólica e som alto em evento de manobras onde jovem morreu

Efeito Cebola

Em entrevista ao Correio do Estado, a meteorologista do Inmet, Andreia Ramos, afirmou que o mês de junho será quente e com umidade do ar abaixo de 25%. O inverno mais rigoroso chega ao estado apenas em agosto.

O mês de junho deve castigar a saúde dos sul-mato-grossenses com uma leve subida das temperaturas, mas com o frio intercalando com o forte calor que deve predominar em boa parte de Mato Grosso do Sul. Conforme informações dos meteorologistas do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o calor retorna forte na próxima semana, mas o frio deve aparecer entre o dia 10, já que a estação do inverno começa somente no dia 21 de junho.

De acordo com informações da meteorologista Andreia Ramos, do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), teremos um mês de junho seco e com poucas chuvas em grande parte de Mato Grosso do Sul. A maior porcentagem será registrada na região sul do estado, próximo à fronteira com o Paraguai.

Já na região centro/norte do estado, a falta de chuvas pode aumentar o número de queimadas, principalmente no Pantanal sul-mato-grossense. Nas próximas semanas, o Inmet deve divulgar o alerta vermelho para baixa umidade do ar.

" Mato Grosso do Sul nesta época do ano é seco e de poucas chuvas em grande parte do estado. Um grande volume de chuvas mesmo pode ser acima da média na dívida com o Paraguai, agora no restante do estado, a umidade do ar deve ficar abaixo dos 25% as chuvas devem ficar dentro de uma média de 37 milímetros nos próximos meses".

Ainda de acordo com Andreia Ramos, o fenômeno conhecido como "efeito cebola", que consiste em colocar e retirar agasalhos diversas vezes no mesmo dia, deve ser recorrente nos próximos meses, já que o inverno mais rigoroso está previsto para chegar em Mato Grosso do Sul somente no mês de agosto.

"A única coisa que posso te afirmar é que os sul-mato-grossenses precisam cuidar bem da saúde. Além do tempo seco com umidade abaixo dos 25%, as manhãs serão bem frias, o sol volta esquentar no período da tarde e à noite, as temperaturas volta a cair. Não guardem os agasalhos, porque elas farão parte do dia a dia da população nos próximos meses", relatou para a reportagem do Correio do Estado.



E o frio? quando vem? Cadê a chuva?

Apesar da longa estiagem prevista para os próximos 60 dias, há previsão de dias mais frios apenas na semana entre 10 e 15 de julho, quando uma massa polar vinda do Paraguai deverá passar por Mato Grosso do Sul e derrubar as temperaturas, principalmente na região sul do estado.

Ainda de acordo com a meteorologista do Inmet, Andrea Ramos, o mês de julho deve permanecer mais quente. Conforme dados meteorológicos, o inverno mais rigoroso é previsto para o mês de agosto.

"Nos meses de agosto, setembro e outubro é mais chuvoso na região centro/ norte do país. Apesar da estiagem entre junho e julho, conforme dados meteorológicos em que trabalhamos em cima dessas informações, o mês de agosto será de muita chuva e frio mais rigoroso Campo Grande e boa parte do estado".

Como fica o tempo para hoje?

Neste domingo (2), o tempo firme com sol e poucas nuvens. As temperaturas estarão em elevação podendo atingir valores de até 34°C, principalmente nas regiões pantaneira, sudoeste e norte.

Os ventos atuam do quadrante sul com valores entre 30km/h e 50 km/h. Pontualmente, podem ocorrer rajadas de vento acima de 50 km/h.

Confira abaixo a previsão do tempo para cada região do estado:

Para Campo Grande, estão previstas temperatura mínima de 19°C e máxima de 28°C.

A região do Pantanal deve registrar temperaturas entre 19°C e 32°C.

Em Porto Murtinho é esperada a mínima de 19°C e a máxima de 34°C.

O Norte do estado deve registrar temperatura mínima de 18°C e máxima de 31°C.

As cidades da região do Bolsão, no leste do estado, terão temperaturas entre 16°C e 28°C.

Anaurilândia terá mínima de 16°C e máxima de 29°C.

A região da Grande Dourados deve registrar mínima de 14°C e máxima de 29°C.

Estão previstas para Ponta Porã temperaturas entre 16°C e 27°C.

Já a região de Iguatemi terá temperatura mínima de 14°C e máxima de 28°C.

