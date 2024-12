Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Desde as primeiras horas desta manhã de Natal, ou bonitenses ou quem visita "Capital do Ecoturismo em Mato Grosso do Sul", receberam um verdadeiro "presente" para quem está no município para curtir os atrativos, já que o Balneário Municipal foi finalmente reaberto após interdição.

Graças às chuvas registradas desde a madrugada do último domingo (22), o atrativo precisou ser fechado, como bem acompanhou o Correio do Estado, já que o nível do Rio Formoso subiu "significativamente" depois dos mais de 70 milímetros de precipitação registrada nessa ocasião.

Ao Correio do Estado, a secretária municipal de Turismo, Indústria e Comércio, Juliane Ferreira Salvadori detalhou na manhã de Natal desta quarta-feira (25) que o balneário voltou ao funcionamento normal de suas atividades.

Considerada uma medida de segurança, para os colaboradores e banhistas que frequentam um dos principais atrativos de Bonito, o Executivo usou as redes sociais até mesmo para pedir compreensão dos visitantes.

Isso porque, é necessária uma diminuição no nível do Rio Formoso para que oficialmente, e de forma segura, a Prefeitura Municipal de Bonito possa liberar a entrada e funcionamento desse atrativo.

Longe cerca de 7 km do centro de Bonito MS, é possível acessar o balneário através de carro próprio ou pelo chamado transporte compartilhado, que busca no hotel ou pousado e leva ao atrativo, que possui preço fixo e funciona entre 08h e 16h30, com opções de lanchonetes e restaurantes locais.

Relembre

Destino comum para visitantes, quem vem tanto de outras partes de Mato Grosso do Sul como de fora do Estado, registro do Executivo mostram que esse ponto do balneário acumulou 72 mm.

Questionado na ocasião, o meteorologista Natalio Abrahao detalhou que, em menos de duas horas, entre 04h25 e 06h40 da manhã do último domingo (22) o município já tinha somado quase cem milímetros de chuva.

Segundo o profissional, foram 98,4 mm de chuva em menos de duas horas, com registros de enchentes e inundações, mais de 3.660 raios e ventos que atingem 52 km por hora.

Fundado há 76 anos, Bonito fica localizado na região sudoeste de Mato Grosso do Sul e é considerada a "Capital do Ecoturismo em Mato Grosso do Sul".

Vale lembrar que esse não é o único atrativo turístico da Cidade, já que Bonito conta com mais de 20 pontos para visitação, como por exemplo:

Gruta do Lago Azul - cartão postal da cidade

Grutas de São Miguel

Grita São Mateus

Gruta Catedral

Gruta do Mimoso

Abismo Anhumas

Nascente Azul

Lagoa Misteriosa

Rio Sucuri

Rio da Prata Recanto Ecológico

Rio Formoso

Aquário Natural

Estância Mimosa

Boca da Onça

Cachoeiras da Serra da Bodoquena

Balneário do Sol

Balneário Bosque das Águas

Eco Park Porto da Ilha

Eco Serrana Park

Recanto das Águas

Cânion do Rio Salobra

Fazenda Ceita Corê

Buraco das Araras

Buraco do Macaco

Praia da Figueira

Destino turístico certo em Mato Grosso do Sul, julho foi o último mês em que Bonito bateu recorde de turistas, recebendo 30.941 visitantes, sendo esse o maior número em nove anos, conforme dados do Observatório de Turismo e Eventos do município.

