Barco vira no Rio Aquidauana e turista desaparece

Visitantes em Mato Grosso do Sul, uma família vinda de São Paulo vive momentos de tensão, após um barco virar no meio do Rio Aquidauana e o patriarca do grupo desaparecer, levado pela correnteza e força das águas no interior do Estado.

Informações repassadas pelo Corpo de Bombeiros indicam que, ainda na tarde de sábado (07), a família aproveitava os últimos instantes em território sul-mato-grossense para registrar o passeio.

Conforme a mídia local, o Corpo de Bombeiros foi acionado por volta de 15h30 para atender à ocorrência de desaparecimento.

Essa família teria vindo do Estado de São Paulo, hospedando-se em um rancho localizado próximo à rodovia BR-262, entre os municípios de Aquidauana e Anastácio, indica o portal O Pantaneiro.

O acidente

Próximo a Cachoeira do Campo, eles subiam o rio no momento em que o barco em o barco virando, quando pai; filho e piloto caíram no Aquidauana.

Buscas foram suspensas ontem (07) e retomadas hoje (08)

Segundo repassado, nenhum dos tripulantes da embarcação estariam usando o devido equipamento de segurança, sendo o colete salva-vidas, no momento em que o barco virou.

Conforme os populares no local, o homem (branco, alto e vestido de bota e calça jeans) de aproximadamente 60 anos estava em um lugar seguro num primeiro instante, porém, teria ido em busca do filho.

Ainda, a mídia detalha que piloto e o filho citado teriam conseguido se segurar no barco.

Sem a mesma sorte, o idoso segue desaparecido, sendo que as buscas foram suspensas no período noturno ontem (07), porém retomadas no primeiro horário da manhã deste domingo (08).

Inclusive, ao Corpo de Bombeiros, o filho desse homem relatou Que seu pai entrou em um poço fundo do Rio Aquidauana e, com isso, acabou se afogando.

