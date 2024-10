Boletim da fiocruz aponta queda nos casos de covid no Brasil

Procurados

Arlindo Francisco Natalino Junior e Diego Barbosa Freitas são procurados pela matar Elisangela Arce Correa, com 12 facadas no último dia 29 de setembro em Campo Grande. Caso tenha visto os suspeitos, o telefone de contato é o (67) 99217-1527

Um dos suspeitos de ter participado da morte de Elisangela Arce Correa, esfaqueado com 12 golpes em uma residência no Jardim Los Angeles, em Campo Grande, no último dia 29 de setembro, foi capturado pela equipe da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP). Seu marido, de 42 anos, também ficou gravemente ferido, mas sobreviveu ao ataque.

Segundo informações da polícia, a vítima e o marido estavam em uma residência na Travessa Ilha Solteira, no Jardim Los Angeles, quando foram descobertos pelos suspeitos que invadiram a casa e esfaquearam ambos.

De acordo com as investigações, Elisangela levou 12 facadas. O marido tentou-la e também foi esfaqueado, recebendo aproximadamente 10 golpes. Equipes de socorro foram acionadas, mas, ao chegar no local, encontraram o imóvel cheio de sangue e a mulher sem vida em um dos cômodos. O rapaz foi encaminhado para a Santa Casa e sobreviveu ao ataque.

Logo após a notícia do crime, equipes do DHPP iniciaram as investigações e localizaram um dos suspeitos, que foi preso em flagrante na última quarta-feira (16).

Com a prisão deste suspeito, os policiais identificaram Arlindo Francisco Natalino Júnior e Diego Barbosa Freitas como suspeitos de participação no homicídio. Ambos seguem foragidos, e a Polícia Civil informou que os dois têm prisão preventiva decretada.

À medida que as investigações continuam, a Polícia Civil divulgou imagens dos suspeitos, informando que, caso a população tenha visto Arlindo Francisco Natalino Júnior e Diego Barbosa Freitas, deverá entrar em contato pelo telefone: (67) 99217-1527.

Elisangela Arce Correa, de 44 anos, foi assassinada com 12 facadas, e o marido ficou gravemente ferido, com 10 golpes, após tentativa de vigilância-la. madrugada do último dia 29 de setembro, na Travessa Ilha Solteira, no Jardim Los Angeles.

De acordo com informações da polícia, o casal foi surpreendido quando a casa foi invadida. Após esfaquear as vítimas, os criminosos fugiram.

Na época, a Polícia Civil não divulgou informações sobre a dinâmica do crime para não atrapalhar as investigações.

O caso foi encaminhado para a Depac/Cepol, mas logo depois foi encaminhado à Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) para investigação.

