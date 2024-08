Brasil se aproxima de 5 mil mortes por dengue em 2024

MATO GROSSO DO SUL

Frente fria chega na quinta-feira em Mato Grosso do Sul, mas tempo continua seco, sem previsão de chuva

Frio chega no fim da semana, mas tempo seco continua Foto: Marcelo Victor / Correio do Estado

A semana começa com calorão e tempo seco em Mato Grosso do Sul, mas o tempo deve mudar a partir de quinta-feira (8), com a chegada de uma frente fria, que irá derrubar as temperaturas em todo o Estado.

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), entre segunda e quarta-feira, as temperaturas ficam acima da média, com máximas podendo ultrapassar os 35°C em vários municípios. Em Campo Grande, os termômetros oscilam entre 34°C e 22°C.

Além das temperaturas acima da média, a umidade relativa do ar estará baixa, principalmente no período da tarde, com índices em torno de 20%, considerado estado de alerta. Não há previsão de chuva para nenhum município.

Essa situação meteorológica ocorre devido a atuação de um sistema de alta pressão atmosférica que inibe a formação de nuvens e chuvas, segundo o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec-MS)

Essas condições climáticas tornam o ambiente atmosférico propício para a ocorrência de incêndios florestais.

Conforme informações da Estação Meteorológica da Qualidade do Ar (EMQar), da UFMS, essas

condições também aumentam os poluentes na atmosfera e, para os próximos dias, a qualidade do ar deve piorar no estado de Mato Grosso do Sul.

Virada no tempo

A nova frente fria que chega na noite de quarta-feira (7). O ar frio vai começar a entrar primeiro na Região Sul do País e deve avançar para Mato Grosso do Sul na quinta, provocando virada no tempo.

Na quinta, as temperaturas devem ter queda acentuada, com as máximas não passando dos 30°C.

Já na sexta-feira, o frio ganha força, com temperaturas podendo ficar abaixo de 5°C no sul do Estado. Em Campo Grande, a previsão indica mínima de 6°C, com máxima de 15°C.

Segundo o Cemtec, haverá um aumento de nebulosidade e existe pequena probabilidade para chuvas nas regiões sul e sudoeste do Estado entre os dias 8 e 9 de agosto.

Nas demais regiões, não há previsão de chuva e ainda prevalece o tempo seco, com baixos índices de umidade relativa do ar.

As temperaturas devem se manter baixas no segundo final de semana de agosto, entre o sábado (10) e o domingo (11).