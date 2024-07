Brasil teve 47 mil quedas de luz causadas por incêndios em 2023

SAÚDE

Governo estima que mais de 11 mil casos da doença podem surgir até 2025 em todo o país; MS tem 150 casos para cada 100 mil habitantes

O Hospital Regional de Mato Grosso do Sul (HRMS) vai realizar o "Dia D" para o cadastro de doadores de medula óssea na próxima quarta-feira (31). Ação busca sensibilizar toda a população para o tratamento de doenças hematológicas, além de aumentar a quantidade de cadastrados no Redome (Registro Nacional de Doadores Voluntários de Medula Óssea).

Dados do Inca (Instituto Nacional de Câncer) mostram que foram estimados para o triênio 2020/2022, cerca de 10.810 casos de Leucemia no Brasil. A expectativa até 2025 é de 11.540 casos da doença no país. Segundo o relatório, no ano passado a estimativa para Mato Grosso do Sul apontou 150 novos casos de leucemia para cada 100 mil habitantes.

Em parceria com o Hemosul, o evento é uma oportunidade para divulgar de cadastrar doadores que podem auxiliar também no tratamento de doenças como o linfoma (Câncer dos linfócitos) e o mieloma múltiplo (Câncer das células plasmáticas que produzem anticorpos).

A medula óssea é crucial para a produção de células sanguíneas, e várias doenças podem exigir um transplante como tratamento. Vale destacar que o cadastro de novos doadores será realizado em uma unidade do Hemosul, localizada na Avenida Engenheiro Lutero Lopes, 36. O atendimento segue das 7h da manhã às 18h.

“O cadastramento voluntário de medula óssea é a única chance de vida de alguém que precisa de um transplante e já tentou todas as outras opções. No Brasil, a chance de encontrar um doador não aparentado é de 1 para cada 100.000. Desta forma, quanto maior o número de indivíduos cadastrados no Redome, maior a probabilidade de encontrar um doador compatível. Parcerias que possam mobilizar pessoas, como essa do Hospital Regional, são essenciais para a conscientização e o cadastro de doadores de medula”, afirma a coordenadora da Rede Hemosul MS, Marina Sawada Torres.

Critérios gerais para se tornar um doador de medula óssea

Idade : Normalmente, a faixa etária para doadores é entre 18 e 55 anos. Alguns centros de registro podem aceitar doadores até 60 anos, mas isso pode variar conforme as diretrizes locais e as necessidades específicas dos pacientes

: Normalmente, a faixa etária para doadores é entre 18 e 55 anos. Alguns centros de registro podem aceitar doadores até 60 anos, mas isso pode variar conforme as diretrizes locais e as necessidades específicas dos pacientes Saúde Geral : O doador deve estar em boa saúde geral. Condições como doenças cardíacas, diabetes, câncer ou outras doenças graves podem desqualificar um potencial doador

: O doador deve estar em boa saúde geral. Condições como doenças cardíacas, diabetes, câncer ou outras doenças graves podem desqualificar um potencial doador Peso e Altura : Existem critérios relacionados ao peso e altura para garantir que a coleta e a doação sejam seguras. Essas exigências podem variar, mas geralmente os doadores devem ter um IMC (Índice de Massa Corporal) dentro de uma faixa saudável

: Existem critérios relacionados ao peso e altura para garantir que a coleta e a doação sejam seguras. Essas exigências podem variar, mas geralmente os doadores devem ter um IMC (Índice de Massa Corporal) dentro de uma faixa saudável Histórico Médico : O doador deve ter um histórico médico livre de doenças que possam ser transmitidas ao receptor ou que possam comprometer a própria saúde do doador

: O doador deve ter um histórico médico livre de doenças que possam ser transmitidas ao receptor ou que possam comprometer a própria saúde do doador Compatibilidade : A compatibilidade entre o doador e o receptor é fundamental. Isso é determinado através de testes que avaliam o tipo de tecido HLA (antígenos leucocitários humanos). Embora não haja um número exato de doadores compatíveis para cada receptor, ser compatível é essencial para o sucesso da doação

: A compatibilidade entre o doador e o receptor é fundamental. Isso é determinado através de testes que avaliam o tipo de tecido HLA (antígenos leucocitários humanos). Embora não haja um número exato de doadores compatíveis para cada receptor, ser compatível é essencial para o sucesso da doação Comprometimento e Disponibilidade: O doador deve estar disposto a passar por todos os exames e procedimentos necessários e deve estar disponível para a coleta no momento em que for chamado.

Segundo a médica hematologista do HRMS (Hospital Regional de Mato Grosso do Sul), Sandra Kiomido Maia, ainda não se sabe exatamente as causas das leucemias, porém cada vez mais algumas mutações genéticas estão envolvidas com o seu surgimento e gravidade.

“Os fatores de risco estão relacionados a algumas condições já implicadas com mutação genética, como a Síndrome de Down e Neurofibromatose (doença que provoca a formação de tumores no cérebro, na medula espinhal e nos nervos), além de exposição a agentes tóxicos como o benzeno, radioterapia e quimioterapia”.

