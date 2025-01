Burger King dará sanduíche de graça para advogados, em nova campanha de marketing

Ela vem?

Algumas regiões do Estado devem receber precipitação esparsa no domingo (12), trazendo alívio para as altas temperaturas

Mato Grosso do Sul registrou altas temperaturas em diversos municípios neste sábado (11). Mais uma vez, Porto Murtinho, localizado na região da fronteira, registrou a maior temperatura do Estado, com 38,9 °C.

Para se ter ideia, na sexta-feira (10), os termômetros no município chegaram a 41,8 °C. Embora estejamos sob influência do La Niña, que costuma trazer chuvas, a região fronteiriça sofre com bolsões de ar quente na atmosfera, provenientes do Paraguai, que contribuem para o aumento das temperaturas.

No domingo (12), os murtinhenses devem enfrentar novamente altas temperaturas, podendo atingir 40 °C. Deste modo, os moradores vão precisar de muito tereré na guampa para garantir o “refresco”.

Enquanto isso, nas regiões centro-norte, noroeste e nordeste do Estado, segundo o Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de MS (Cemtec), as temperaturas devem ficar mais amenas.

Por outro lado, as regiões centro-sul e sudoeste tendem a continuar com tempo firme e seco, e temperaturas acima da média.

Pancadas de chuva



Para o domingo (12), a previsão é de tempo ensolarado com aumento de nebulosidade e possibilidade de pancadas de chuva, decorrentes do calor intenso durante o dia em áreas de baixa pressão atmosférica – a chamada chuva de verão.

Entre os municípios que podem receber chuva, estão:

Região Noroeste: Aquidauana, Anastácio, Dois Irmãos do Buriti e Sidrolândia.

Aquidauana, Anastácio, Dois Irmãos do Buriti e Sidrolândia. Região Centro-Norte: Campo Grande, Coxim, Pedro Gomes, Rio Verde de Mato Grosso e Sonora.

Campo Grande, Coxim, Pedro Gomes, Rio Verde de Mato Grosso e Sonora. Região Nordeste: Paranaíba, Aparecida do Taboado, Cassilândia, Inocência e Costa Rica.

Paranaíba, Aparecida do Taboado, Cassilândia, Inocência e Costa Rica. Região Leste: Três Lagoas, Nova Andradina, Bataguassu, Brasilândia e Ribas do Rio Pardo.

Segundo o Cemtec, as temperaturas previstas para as regiões sul e sudeste do Estado variam entre mínimas de 21-23 °C e máximas de 34-38 °C.

Na região pantaneira, as mínimas devem ficar entre 25-26 °C, com máximas de 32-38 °C. Já nas regiões do Bolsão e norte, as mínimas variam entre 22-24 °C e as máximas, entre 30-32 °C.

Confira os municípios com as maiores temperaturas registradas neste sábado (11), entre 15h e 16h:

Murtinho – 38,9 Três Lagoas – 37,6 Bonito – 37,5 Amambai – 37,3 Caarapó – 37,0 Angélica – 36,6 Ribas – 36,6 Rio Brilhante – 36,1 Corumbá – 36,3 Juti – 35,9 Iguatemi – 35,7 Ivinhema – 35,5 Ponta Porã – 34,4

