Campo Grande amanhece encoberta por fumaça e com calor de 30ºC

Campo Grande amanheceu encoberta pela fumaça nesta terça-feira (8). A ‘pluma’ de fuligem atingiu a Capital na noite desta segunda-feira (7) e o horizonte amanheceu cinzento mais uma vez.

Dados da Estação de Monitoramento da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (EMQAr – UFMS) apontam que o Índice de Qualidade do Ar (IQAr) está em 156, considerado ‘muito ruim’, nesta terça-feira (8), em Campo Grande. Isto significa que há 156 microgramas de poluição por metro cúbico no ar.

O tempo parece nublado, mas, na verdade se trata de fumaça e fuligem dispersas no ar, deixando o horizonte cinza e com baixa visibilidade.

Em Campo Grande, o sol está avermelhado por conta da fuligem dispersa no ar. É tanta fumaça que o sol nem sequer faz mais sombra.

Não é preciso muito esforço para perceber a fumaça: basta olhar para o horizonte (rua), não sendo mais necessário olhar para cima (céu).

De acordo com o doutor em Geofísica Espacial e integrante do Laboratório de Ciências Atmosféricas da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS), Widinei Alves Fernandes, o IQAr ideal é 10.

Conforme a Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (Cetesb), há cinco classificações possíveis para apontar a qualidade do ar:

0 a 40: Boa

41 a 80: Moderada

81 a 120: Ruim

121 a 200: Muito ruim

Acima de 200: Péssima

Ao Correio do Estado, Widinei Alves afirmou que a pluma de fumaça irá embora nesta quarta-feira (9), com a chegada de uma frente fria.

Chuva, que deve atingir Mato Grosso do Sul nesta quarta (9) e quinta-feira (10), promete aliviar calor, aumentar a umidade relativa do ar, melhorar a qualidade de respiração e limpar a atmosfera. Com isso, as temperaturas irão cair de 39ºC para 30ºC em Campo Grande.

CALOR

A não bastar a fuligem, Campo Grande também enfrenta altas temperaturas logo no início da manhã.

De acordo com o Instituto Nacional de Meteorologia ( Inmet) , os termômetros marcavam 27ºC às 6h, 29ºC às 7h e 30ºC às 7h25min. A temperatura máxima deve ser de 39ºC, nesta terça-feira (8), na Capital.

Mato Grosso do Sul registrou, ontem (7), a maior máxima do ano e o dia mais quente do século .

Segundo dados do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima de Mato Grosso do Sul (Cemtec-MS), o município de Aquidauana bateu o recorde deste ano, registrando 43,7ºC na tarde de ontem, sendo esta a maior temperatura máxima atingida no Estado.

Em todo Mato Grosso do Sul, a média de temperatura máxima desta segunda-feira foi a maior do século: 39,3ºC. Em 34 municípios do Estado, as temperaturas máximas ultrapassaram 40ºC.

Ao Correio do Estado, o meteorologista do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), Heráclio Alves de Araújo informou que o motivo de tanto calor no Estado no início deste mês se deve ao acúmulo de massas de ar quente, que é comum na primavera.

“Essas massas de ar quente e seco bloqueiam a formação de nuvens e, com poucas nuvens no céu, a temperatura se eleva. Esta condição do tempo esteve presente em setembro e se mantém neste início de outubro”, explicou.

FUMAÇA

Mato Grosso do Sul esteve com céu encoberto por fumaça há vários dias consecutivos. A qualidade do ar melhorou por cerca de 10 dias, entre 27 de setembro e 7 de outubro, mas, a poluição voltou com tudo nesta terça-feira (8).

A fuligem é oriunda dos incêndios do Pantanal, Amazônia, São Paulo, Goiás, Bolívia, Mato Grosso e outros estados brasileiros que literalmente estão “pegando fogo”.

Fumaça é a suspensão na atmosfera de produtos resultantes de uma combustão. Pode ser tóxica quando aspirada. Resulta de queimadas, fogueiras, brasas, motores de gasolina e gasóleo.

Névoa seca é formada quando há a condensação de vapor d'água em combinação com poeira, fumaça e outros poluentes, o que dá um aspecto acinzentado ao ar.

O meteorologista Natálio Abrahão afirmou que o fenômeno responsável por deslocar a fumaça, para longas distâncias, é o vento.

“São fluxos de ventas que se originam lá da região amazônica, e esse fluxo de vento vai agregando esses fatores aí. Se ventar uma manhã inteira, os ventos podem levar a fumaça de 100 a 150 quilômetros de distância em apenas uma manhã”, explicou Abrahão ao Correio do Estado.

PRIMAVERA

Primavera começou às 8h44min de 22 de setembro e terminará às 5h20min de 21 de dezembro de 2024 em Mato Grosso do Sul.

A estação é caraterizada pela

Floração de plantas

Aumento da umidade

Retorno das chuvas

Dias mais longos/noites mais curtas

Transição entre inverno (seca) e verão (chuvoso)

De acordo com prognóstico divulgado pelo meteorologista Natálio Abrahão, a estação será extremamente quente, abafada e calorenta, com temperaturas altíssimas. Segundo o meteorologista, outubro será o mês mais quente do ano.

Portanto, o calor será intenso, nesta estação de primavera, em Mato Grosso do Sul.

Temperaturas máximas poderão variar entre 37ºC e 44ºC, em função da forte radiação solar e da incidência vertical dos raios solares, atingindo os maiores termômetros da história de MS. A radiação ultravioleta atingirá níveis máximos durante a primavera.