Campo Grande em alerta para tempestades com risco de enchentes

Clique e participe do nosso grupo no WhatsApp

Participe do grupo do Correio do Estado no WhatsApp e receba as notícias do dia direto no seu celular.

Devido à formação de um ciclone tropical na região Sul do país, que deve estacionar no interior de São Paulo nas próximas horas, o Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden) emitiu um alerta para Campo Grande e cidades do norte do estado, com possibilidade de enxurradas e inundações devido ao grande volume de água esperado nesses municípios.

Conforme o novo alerta do Inmet ( Instituto Nacional de Meteorologia) de perigo laranja para riscos de tempestades emitido hoje (7), há possibilidade de chuvas entre 30 e 60 mm/h ou de 50 a 100 mm ao dia, com ventos intensos de 60 a 100 km/h.

O insituto também alerta também para riscos de cortes de energia elétrica, quedas de galhos de árvores, alagamentos e descargas elétricas.

Devido aos avisos meteorologicos, o órgão orienta a população dos 9 municípios de Mato Grosso do Sul a evitar se abrigar sob as árvores, devido ao risco de descargas elétricas, e não estacionar perto de torres de transmissão e placas de propaganda.

Se possível, desligue os aparelhos elétricos e o quadro geral de energia de sua residência. Para mais informações, entre em contato com a Defesa Civil pelo número 199 ou com o Corpo de Bombeiros pelo número 193.

Alerta de enchentes e imundações

Conforme o novo alerta do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais (Cemaden), Campo Grande e alguns municípios do centro-norte de Mato Grosso do Sul estão sob risco de eventos hidrológicos devido ao alto volume de chuvas, que podem ser localmente fortes , o que aumenta as chances de alagamentos urbanos em áreas com deficiência de deficiência, além de enxurradas e inundações.

Diante dessa preocupação, o Cemaden alerta a população para que se proteja dos eventos esperados nas próximas horas.



Como fica o tempo para amanhã?

Segundo informações do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima (Cemtec), a sexta-feira será de sol, mas com probabilidade de chuvas de intensidade variável.

A previsão indica tempo com sol, seguido de aumento da nebulosidade, de fraca a moderada, e, pontualmente, podem ocorrer chuvas mais intensas e tempestades acompanhadas de raios e rajadas de vento em Mato Grosso do Sul.

De acordo com dados meteorológicos, esta situação ocorre devido ao avanço da frente fria, aliado à posição de cavados e à disponibilidade de umidade. Além disso, a atuação em áreas de baixa pressão atmosférica deve favorecer a formação de instabilidades, que deve atingir todos os municípios do estado.

As temperaturas nesta sexta-feira devem variar entre mínimas de 20ºC e 22ºC nas regiões sul, leste e sudeste do estado.

Nas regiões pantaneira e sudoeste, espera-se mínimas entre 22°C e 25°C e máximas entre 30°C e 32°C. Já nas regiões do bolsão e norte, são esperadas mínimas entre 22°C e 24°C e máximas entre 28°C e 30°C. Em Campo Grande, as mínimas devem variar entre 21°C e 23°C, e as máximas entre 25°C e 27°C. Os ventos atuam entre os quadrantes oeste e sul, com velocidades entre 40 km/h e 60 km/h, e, pontualmente, podem ocorrer rajadas de vento acima de 60 km/h.

Assine o Correio do Estado.