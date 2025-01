Campo Grande: homem vai à Justiça para receber R$ 58 mil do "jogo do tigrinho"

Tragédia

Vizinhos viram o momento em que o jovem tentou lidar com as chamas e acabou recebendo a descarga elétrica

O morador do Assentamento Sul Bonito, Ronei da Silva Lopes, de 28 anos, morreu após um transformador em frente à sua residência começar a soltar faíscas, e ele tentar lidar com o fogo no município de Itaquiraí.

Conforme informações repassadas por testemunhas, o poste com o transformador em questão estava localizado em frente à casa da vítima, que, por volta de 15h do último domingo (05), acabou pegando fogo.

Vizinhos que acompanharam a ação relataram à polícia que Ronei tentou conter as chamas. No entanto, acabou recebendo uma descarga elétrica e não resistiu, indo a óbito no local.

Ainda conforme relato às autoridades, os residentes do assentamento contaram que essa não seria a primeira vez que o transformador apresentava problemas.

Segundo o boletim de ocorrência, o corpo da vítima apresentava uma queimadura profunda em uma das pernas, descrita como “característica de choque elétrico”.

A equipe também verificou que o poste possuía dois fios de aterramento. Funcionários da concessionária de energia estiveram no local e precisaram desligar a energia para o trabalho da perícia criminal, composta por profissionais que vieram de Naviraí.

Após a liberação, o corpo foi encaminhado pela funerária.

Cuidados



A reportagem entrou em contato com a Energisa, que lamentou o ocorrido e informou que está apurando o caso.

Leia a nota na íntegra:

Nota da Energisa:

“A concessionária lamenta profundamente o ocorrido e informa que as causas do acidente estão sendo apuradas com a devida atenção.

Reforçamos a importância de que a comunidade evite qualquer contato com a rede elétrica, lembrando que essa atitude é fundamental para a segurança de todos.

Orientamos que situações como esta sejam imediatamente comunicadas por meio de nossos canais oficiais, para que nossas equipes de manutenção sejam prontamente acionadas.”

Acidentes

Somente em 2024 foram registrados 17 acidentes com lesão e 7 acidentes fatais com a rede elétrica conforme dados divulgados pela concessionária de energia elétrica.

Para entrar em contato com a concessionária, os seguintes canais estão à disposição:

WhatsApp Gisa: (67) 99980-0698

Aplicativo Energisa On

Site: www.energisa.com.br

Central de Atendimento: 0800-722-7272

Assine o Correio do Estado