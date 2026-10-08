Campo Grande tem a 14ª maior frota de veículos do Brasil, aponta levantamento

Com mais de 745 mil veículos registrados, Campo Grande ocupa a 14ª posição no ranking das maiores frotas do Brasil, segundo levantamento da Senatran. - Foto: Gerson Oliveira/Correio do Estado.

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Campo Grande está entre os 15 municípios com as maiores frotas de veículos do Brasil. Com 745.178 veículos registrados, a Capital de Mato Grosso do Sul ocupa a 14ª posição no ranking nacional, superando cidades como Belém (PA), Cuiabá (MT) e Teresina (PI).

Os números fazem parte de um levantamento da Secretaria Nacional de Trânsito (Senatran), vinculada ao Ministério dos Transportes, com dados compartilhados com o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), referentes a agosto de 2026.

O resultado coloca a Capital sul-mato-grossense à frente de importantes centros urbanos brasileiros e revela a dimensão da frota registrada no município.

Ao considerar a população estimada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) para 2026, Campo Grande possui aproximadamente 77 veículos para cada 100 habitantes, proporção que reforça o debate sobre mobilidade urbana, transporte coletivo e capacidade da infraestrutura viária.

Com população estimada em 970.843 moradores, Campo Grande reúne uma frota equivalente a 76,8% do número de habitantes.

Isso significa que existe aproximadamente um veículo registrado para cada 1,3 morador, embora o indicador não represente necessariamente a quantidade de pessoas que possuem automóvel ou motocicleta.

O levantamento considera diferentes categorias, incluindo automóveis, motocicletas, caminhonetes, caminhões, ônibus, reboques e semirreboques. Dessa forma, os números não correspondem exclusivamente aos veículos que circulam diariamente pelas ruas da cidade.

Capital supera cidades importantes no ranking nacional

A classificação nacional é liderada por São Paulo, com mais de 10,1 milhões de veículos registrados. Na sequência, aparecem Rio de Janeiro, com 3,4 milhões, Belo Horizonte, com 2,9 milhões, e Brasília, com 2,3 milhões.

Curitiba ocupa a quinta posição, com cerca de 2,2 milhões de veículos, seguida por Goiânia, Fortaleza, Salvador, Manaus e Campinas, que completam a lista das dez maiores frotas do país.

Campo Grande aparece na 14ª colocação, logo atrás de Recife (PE), que contabiliza cerca de 798 mil veículos registrados. A diferença entre as duas capitais é de aproximadamente 52,6 mil veículos.

Por outro lado, a Capital de Mato Grosso do Sul supera São Bernardo do Campo (SP), município que ocupa a 15ª posição, com cerca de 674 mil veículos registrados. A diferença entre as duas cidades é de aproximadamente 71,6 mil veículos.

A cidade também apresenta frota superior à de outras capitais, como Teresina, com cerca de 640 mil veículos, Belém, com 612 mil, e Cuiabá, com 547 mil.

O posicionamento demonstra que Campo Grande concentra um volume expressivo de veículos mesmo quando comparada a grandes municípios de outras regiões do Brasil.

Carros e motocicletas representam a maior parte da frota

Os automóveis constituem a maior parcela dos veículos registrados em Campo Grande. Segundo a Secretaria Nacional de Trânsito (Senatran), são 351.204 automóveis, equivalentes a aproximadamente 47,1% da frota municipal.

As motocicletas aparecem na sequência, com 183.060 registros. Quando consideradas também as 40.858 motonetas, o total chega a 223.918 veículos de duas rodas, correspondentes a aproximadamente 30% da frota da Capital.

Somados, automóveis, motocicletas e motonetas representam mais de três quartos dos veículos registrados no município.

Outro grupo expressivo é formado pelas caminhonetes, que somam 70.646 unidades. Já as camionetas totalizam 23.177 registros.

O levantamento também identifica 18.845 caminhões, 6.547 caminhões-tratores, 2.856 ônibus e 1.370 micro-ônibus, além de outras categorias de veículos.

Os números mostram a predominância dos veículos de transporte individual na frota de Campo Grande. No entanto, o levantamento não permite identificar quantos desses veículos circulam diariamente pelas ruas da Capital nem a frequência com que são utilizados.

Campo Grande concentra quase 36% de todos os veículos de MS

A dimensão da frota campo-grandense também chama atenção quando comparada ao restante de Mato Grosso do Sul.

Em agosto de 2026, o Estado contabilizava 2.081.702 veículos registrados nos 79 municípios. Desse total, 745.178 estavam em Campo Grande, o equivalente a aproximadamente 35,8% de todos os registros estaduais.

Na prática, mais de um em cada três veículos cadastrados em Mato Grosso do Sul está vinculado à Capital.

A diferença em relação aos outros municípios também é expressiva. Dourados aparece na segunda colocação estadual, com 204.313 veículos, seguida por Três Lagoas, que possui 117.101 registros.

Isso significa que a frota de Campo Grande é mais de três vezes superior à de Dourados, segundo município mais populoso de Mato Grosso do Sul.

Na sequência do ranking estadual aparecem Ponta Porã, com 55.830 veículos, e Corumbá, com 53.531.

A concentração na Capital reflete sua participação na distribuição estadual de veículos, mas, isoladamente, não permite determinar se o município possui maior dependência do transporte individual do que outras cidades.

Movimentação de veículos em avenida de Campo Grande; Capital concentra quase 36% da frota de Mato Grosso do Sul. Foto: Gerson Oliveira/Correio do Estado. Movimentação de veículos em avenida de Campo Grande; Capital concentra quase 36% da frota de Mato Grosso do Sul. Foto: Gerson Oliveira/Correio do Estado.

Frota coloca mobilidade urbana em discussão

A presença de quase 750 mil veículos registrados em Campo Grande amplia a importância do planejamento da mobilidade urbana, especialmente em relação à manutenção das vias, à segurança de motoristas e motociclistas, à organização do trânsito e à oferta de alternativas ao transporte individual.

O cenário também ganha relevância diante das dificuldades enfrentadas pelo sistema de transporte coletivo da Capital.

Em junho de 2026, a Prefeitura de Campo Grande decretou intervenção no serviço de transporte coletivo urbano, operado pelo Consórcio Guaicurus, após identificar irregularidades relacionadas ao cumprimento de horários, às condições dos veículos e a outras obrigações previstas na concessão.

Em relatório apresentado no mês seguinte, a equipe responsável pela intervenção apontou que aproximadamente 190 ônibus possuíam mais de dez anos de uso, além de identificar problemas financeiros e operacionais no sistema.

Embora os dados da Senatran não permitam estabelecer uma relação direta entre o tamanho da frota e as dificuldades enfrentadas pelo transporte público, os números evidenciam a importância de políticas capazes de melhorar os deslocamentos e oferecer diferentes opções de mobilidade à população.

Também não é possível concluir, apenas com base na quantidade de veículos registrados, que o trânsito tenha ficado mais congestionado ou que todos esses veículos circulem simultaneamente pela cidade.

Ainda assim, a posição de Campo Grande entre as 15 maiores frotas do país coloca em evidência o desafio de conciliar a quantidade de veículos cadastrados com a infraestrutura urbana, a segurança viária e a eficiência do transporte coletivo.

Os números fazem parte do levantamento da Secretaria Nacional de Trânsito (Senatran), vinculada ao Ministério dos Transportes, com dados referentes a agosto de 2026, divulgados em 30 de setembro.